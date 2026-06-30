Tribunalul București se pronunță mâine pe legalitatea convocării Congresului PNL

Magistrații Tribunalului București au analizat ordonanța președințială depusă de tabăra anti- Bolojan și au amânat pentru mâine, la ora 15.00, pronunțarea în acest caz.
Contestatarii lui Ilie Bolojan au cerut prin ordonanță președințială depusă la instanță să se suspende provizoriu efectele hotărârii Consiliului Naţional Extraordinar PNL prin care a fost convocat Congresul PNL:
Reclamanții sunt: Monica Anisie, Andrei Baciu, Lucian Bode, Rareș Bogdan, Sorin Câmpeanu, Alina Gorghiu, Ion Iordache, Aneta Matei, Ciprian Pandea, Nicoleta Pauliuc, Sorin Prișcă, Rusu Sebastian, George Scarlat, Dragoș Soare, Ionuț Stroe, Thuma Hubert, Adrian Veștea și Mihail Veștea.
Pârâții sunt: PNL prin Ilie Bolojan, Ilie Bolojan, președinte PNL și Dan Motreanu, secretar general PNL.
Au fost depuse la Tribunalul București acțiuni prin care se contestă în instanță hotărârile Congresului Extraordinar al PNL din 21 iunie 2026, întemeiate, la rândul lor, pe hotărâri nelegale ale Consiliului Național Extraordinar din 19 iunie 2026, precum și actele adoptate în temeiul acestora, arată contestatarii.
4 procese a intentat tabăra anti-Bolojan la Tribunalul București, prin care a cerut:
Contestatarii au cerut lipsirea de efecte a actelor subsecvente adoptate în temeiul lor. Printre motivele de nelegalitate sesizate se numără:
Ca atare, ei cer instanței admiterea cererilor și constatarea lipsei de efecte juridice a hotărârilor contestate și a tuturor actelor adoptate în temeiul acestora.
Tot mâine, Tribunalul București va judeca miercuri, 1 iulie, ora 12.00, și ordonanța președințială depusă de contestatari prin care se cere suspendarea efectelor hotărârilor Congresului Extraordinar al PNL.
Zilele trecute, Tribunalul Ilfov a suspendat mai multe decizii adoptate de conducerea PNL, condusă de președintele Ilie Bolojan, în urma unor acțiuni în instanță. Tribunalul Ilfov a suspendat în timp record efectele hotărârilor Biroului Politic Național (BPN) al PNL. Aceste decizii vizau sancționarea parlamentarilor liberali care ar fi votat împotriva directivelor partidului la învestirea unui eventual Guvern Veștea.
Aceiași 16 parlamentari din tabăra anti-Bolojan au solicitat ulterior Tribunalului Ilfov și suspendarea convocării Consiliului Național Extraordinar, respectiv a Congresului Extraordinar al PNL.