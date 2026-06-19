Războiul din PNL continuă. Contestatarii lui Bolojan cer suspendarea în instanță a altor decizii ale PNL. Miza ar fi stoparea Congresului PNL

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Potrivit portalului instanțelor de judecată, termenul dat de Tribunalul Ilfov pentru una dintre acțiuni, respectiv cererea de suspendare a Congresului, este 3 iulie, deci după ce va avea loc congresul PNL programat duminică 21 iunie.

Știrea inițială:

16 parlamentari liberali au atacat vineri, tot la Tribunalul Ilfov, două decizii ale Biroului Politic Național din 17 iunie privind convocarea Consiliului Național Extraordinar și Congresul Extraordinar în 19, respectiv 21 iunie, potrivit unor surse politice.

În paralel, aceștia au deschis o acțiune în răspundere civilă delictuală împotriva Partidului Național Liberal și a președintelui formațiunii, Ilie Bolojan, solicitând despăgubiri totale de 4 milioane de lei pentru prejudicii morale.

Reclamanții susțin că respectivele hotărâri au fost adoptate „cu nesocotirea oricăror termene statutare”, iar scopul acestora ar fi „modificarea Statutului partidului și eliminarea membrilor și aleșilor cu opinie divergentă”, potrivit surselor MEDIAFAX din tabăra contestatarilor lui Ilie Bolojan.

Ce prevede acțiunea în instanță

Aceste acțiuni în instanță invocă mai multe motive de nelegalitate. Printre acestea se numără faptul că Biroul Politic Național ar fi convocat Congresul Extraordinar, deși, potrivit Statutului partidului, această competență aparține exclusiv Consiliului Național.

De asemenea, pe ordinea de zi a Consiliului Național a fost înscrisă modificarea Statutului, deși Statutul poate fi modificat exclusiv de Congres (art. 58 alin. 2), iar Consiliul Național are interdicție expresă de a adopta un nou Statut (art. 67 alin. 1).

Autorii demersului mai menționează că nu au fost respectate termenele statutare privind organizarea Congresului, arătând că procedura, care ar trebui să se desfășoare pe parcursul a cel puțin 45-60 de zile, a fost comprimată în numai patru zile. În plus, conducerea ar fi impus votul deschis prin ridicarea mâinii, deși Statutul prevede vot secret pentru deciziile privind persoanele, mai spun sursele MEDIAFAX.

Noul demers în instanță vine la o zi după ce tot ei au atacat joi, la Tribunalul Ilfov, două decizii adoptate de Biroul Politic Național al partidului din data de 15 iunie, prin care grupurile parlamentare liberale sunt mandatate să nu voteze Guvernul Veștea, iar parlamentarii sunt amenințați cu sancțiuni dacă nu respectă această linie. Instanța a admis cererea acestora în aceeași zi.