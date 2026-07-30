Dezvăluirile Alinei Gorghiu despre discuțiile din PNL, planul lui Ilie Bolojan, relația cu AUR, Dominic Fritz și Nicușor Dan

Alina Gorghiu, lider PNL, în OFF The Record

UPDATE: Alina Gorghiu, lider PNL: „Musai trebuie să avem Guvern în septembrie, dacă mai suntem sănătoși la cap. Suntem cu un deficit de democrație pentru că facem tot felul de construcții artificiale”

„Cred că această criză va lua sfârșit în septembrie. Eu cred că e coaptă o guvernare. (…) Nu mai e la fel de complicat ca atunci (n.r. în 2024), dar frustrarea socială e în creștere și dacă liderii care conduc România nu văd această tensiune socială, tensiune publică, greșesc foarte mult.

Nu suntem în punctul de la momentul anulării alegerilor, în schimb suntem cu un deficit de democrație pentru că nu avem un guvern stabil și pentru că facem tot felul de construcții artificiale, pasăm de la Guvern la Parlament astfel încât să putem să conducem România. (…)

Eu cred că este foarte greu să explici (n.r. anularea alegerilor). Un raport tehnic pe care l-am văzut invocat de Nicușor Dan pentru cetățeanul de rând. De vreme ce noi nu o să explicăm, pe limba omului, că acele alegeri au fost viciate pentru că s-au investit ce sume de bani, în ce entități, cum s-au investit. Oamenii au votat ca urmare a vicierii voinței lor prin manipularea platformelor media. (…) Eu am aflat de domnul Georgescu, pe ultima sută de metri. Că pe mine domnul Georgescu nu m-a targetat. (…)

Eu refuz să cred asta (n.r că au fost anulate alegerile pentru că nu a convenit câștigătorul), serios. N-am nimic cu domnul Georgescu altceva decât că mi se pară formă fără fond.I-am urmărit discursurile. Ferească Dumnezeu de un asemenea Președinte al României.

Dar anularea alegerilor nu s-a făcut pentru că românii ar fi vrut o formă fără fond la Cotroceni și un om cu foarte multe păcate în istorie.

Da, cred că Președintele mai devreme sau mai târziu va putea să spună publicului, populației, exact lucrurile care dor. Trebuie spuse. (…)

Musai trebuie să avem guvern în septembrie, dacă mai suntem sănătoși la cap. Asta e concluzia pe care îmi permit să o spun”, mărturisește Alina Gorghiu, în emisiunea OFF The Record.

UPDATE: Alina Gorghiu, lider PNL: „Știți ce se va întâmpla la noi cu ducerea PNL-ului spre neoprogresism? Vom avea o mare problemă în curând”

„Știți ce se va întâmpla la noi cu ducerea PNL-ului spre progresism, spre bucata aia de 20%? (…) AUR pe partea aceasta, centrul conservator liberal rămâne liber, neocupat de nimeni, și așa vom fi într-o mare problemă în curând. Eu sunt de acord cu următorul lucru: că majoritatea poate să decide numărul de mandate în Parlament. Majoritatea populației. Ai trimis AUR cu 40%, PNL-ul cu 15%, PSD-ul cu cât l-ai trimis.

Dacă oamenii ăia reușesc să-și facă o majoritate cu 50% plus 1 fără partidul de 40%, e la fel de legitimă majoritatea, ca și o majoritate făcută în jurul partidului de 40%. Eu n-am o problemă cu asta, nici Constituția nu are. Dacă ai 50% plus 1 din mandate, du-te, guvernează”, susține liderul PNL.

UPDATE: Alina Gorghiu, lider PNL: „Sunt vreo cinci state europene care se sprijină în Parlament pe partide gen AUR. Direcția pro-europeană este dată de direcția pe care o dau Guvernul și Președinția României”

„Sunt vreo cinci state europene care se sprijină în Parlament pe partide gen AUR. Și am să vă spun așa, eu am spus-o și la Guvernul Veștea atunci când s-a încercat formarea guvernului Veștea. Am spus un lucru: direcția pro-europeană, direcția asta sănătoasă, pe care urmează țara ta e dată de direcția pe care o dă Guvernul și Președinția României.

Faptul că ai niște voturi de la anumite partide în Parlament, nu ți încurcă ție direcția. Sunt foarte multe state în Europa care se sprijină în Parlament pe voturile unor partide, cum este AUR din România.

Sunt lucruri care trebuie limpezite. Și în România, și în mesajul nostru public, și poate că dacă am fi mai corecți și n-am mai ține lucrurile așa pe sub sertare, prin dulapuri, ascunse, și le-am spune oamenilor ce credem și de ce sunt necesare anumite întâlniri, anumite discuții, anumite proiecte, poate oamenii ăia ne-ar credita altfel și ne-ar reevalua”, susține Alina Gorghiu.

UPDATE: Alina Gorghiu, lider PNL: „Electoratul AUR a fost sau al PSD sau al PNL înainte să fie al AUR. Problema mea cu AUR nu este cu electoratul. (…) Tu l-ai dat jos pe Bolojan și te-ai văzut după aceea cu el?”

„Electoratul AUR a fost sau al PSD sau al PNL înainte să fie al AUR. Da, e un electorat care s-a uitat cu speranță la tine până s-a uitat cu ură la tine. Și ceea ce a comunicat AUR în spațiu public pe ei i-au convins.

Uite, votul pe care l-au dat, fie lui Georgescu, fie AUR. Problema mea cu AUR nu este cu electoratul. Problema mea cu AUR este faptul că pe anumite teme sunt pe contrasens cu mesajul nostru pro-european cu mesajul nostru pro-occidental.

Avem niște capitole la care Simion n-a avut o poziționare pe care eu mi-o doream, dar nu trebuie să mi-o doresc eu, că de aia eu nu l-aș vota niciodată pe George Simion.

Eu vă mai spun un lucru despre George Simion: păcălește foarte mult electoratul ăsta. Nu vreau să vă aduc aminte de campanie și nu-i problema mea să-l contest pe George Simion. Eu nu l-aș vota și pentru mine este suficient. Problema mea acum este ce face prost PNL-ul, nu ce face bine sau prost AUR.

Problema din punctul meu de vedere a lui George Simion este că nu e corect nici cu electoratul, întotdeauna le spune ce vrea să audă, nu ce trebuie să facă, și doi, nici cu liderii politici.

Câtă vreme tu: spun simplu și logic. Tu l-ai dat jos pe Bolojan și te-ai văzut după aceea cu el? Ce fel de om serios ești? Care este obiectivul tău? Și nu spui public că te-ai văzut cu Ilie Bolojan? Faptul că ai avut o înțelegere câteva luni, cu Bolojan și n-o spui electoratului tău, n-o spui public. Întâmplător iese Bolojan la un post de televiziune (…) Știți ce cred eu? Nu le prinde bine nici unuia, nici altuia faptul că au ținut ascuns astfel de întâlniri.

Electoratul și al nostru și al domnului Bolojan și al domnului Simeon părerea mea că la o asemenea veste, se simte trădat. Păi până acum nu erai tu, Ilie, ăla nenorocit. Ce spunea George Stimion? Ilie, pleacă acasă că ai nenorocit țara? De-aia am depus moțiunea de cenzură, dar eu mă văd cu tine separat, ne bem cafeluța și discutăm despre bunul mers al țării. Iar la noi: nu-i bun George Simion, este un ticălos”, mărturisește Alina Gorghiu în emisiunea OFF The Record.

UPDATE: Alina Gorghiu, lider PNL: „Președintele trebuie să dea mandat aceluia care face majoritatea (…) Trebuie închiși undeva într-o sală și să nu le dai de mâncare și nici să bea vreo 24 de ore și să-i vezi ce agreează o soluție”

„Pe de altă parte, nu dorințele mele sunt relevante. Președintele trebuie să dea mandat aceluia care face majoritatea.

Cred că încă nu s-a mers până la nivelul ăla de profunzime cu dialogul cu colegii care sunt lideri de partide politice parlamentare.

Aici sunt de acord cu Kelemen Hunor că trebuie închiși undeva într-o sală și nu le dai de mâncare și nici să bea vreo 24 de ore și să-i vezi ce agreează o soluție, pentru că, trecând de glumă, ajungem într-o situație foarte complicată.

Da, numai că majoritatea nu se face doar din câștigător. Majoritatea se face cu 50% plus un 1 mandat.

Eu l-am văzut inclusiv pe liderul PSD, pe Sorin Grindeanu spunând: poate să fie propunerea PSD de premier sau poate să fie o altă formulă de premier pe care președintele o decide doar să deblocăm situația.

Eu vă spun că fără un guvern rapid făcut, noi suntem în aer și cu bugetul pe 2027, care va fi foarte greu de construit”, susține liderul PNL.

UPDATE: Alina Gorghiu, lider PNL: „233 de voturi le poți obține cu o parte din fosta coaliție. Poți cu UDMR, cu PSD, cu minorități. Eu mâine aș desemna un premier care să-și formeze o majoritate. Eu nu cred în premieri tehnocrați. Am trauma mea cu Guvernul Cioloș”

„233 de voturi le poți obține cu o parte din fosta coaliție. Poți cu UDMR, cu PSD, minorități. (…) Eu nu mai am certitudini că vine vorba de actuala ecuație politică. Pot să vă spun ce cred că ar fi sănătos să faci. (…) Eu aș desemna mâine, nu în septembrie, eu mâine aș desemna un premier care să treacă la treabă, să-și formeze o majoritate.

Aș vorbi cu Kelemen Hunur. Ideea dânsului cu patru guverne mi se pare o glumă și să nu se supere pe mine. (…) Eu o să vă fac un lucru. Povestea asta cu tehnocratul, eu nu o mai simt de foarte mult timp. Eu am trauma mea cu guvernul Cioloș. E o traumă pe care n-am tratat-o la psihiatru când trebuie, motiv pentru care am în continuare, așa când aud de guverne tehnocrate, valuri, valuri de emoții mă copleșesc. Revenind în chestia serioasă: eu nu cred în premieri tehnocrați foarte tare. Poate să fie un premier foarte puternic, dar din păcate legătura cu partidele politice nu e una puternică. Un premier, dacă vrei să aibă autoritate în fața miniștrilor, în fața coaliției, trebuie să fie un premier susținut de partidele politice.

Da, văd un premier politic și cred că ar fi bine să fie un premier politic. Poate să fie de oriunde, trebuie să comunice cu liderii partidelor politice, președintele, trebuie să le spună, să vadă ce, cum. N-aș mai vrea să aud despre PNL, că spune una la Cotroceni, că în spațiu public se sucește, adică volte de astea la 24 de ore, n-aș mai vrea. (…) Sigur că aici argumentele mele sunt șubrede. Dar dacă tot mai avem o perioadă de săvârșit din mandatul ăsta, mi-aș dori unul (n.r. premier) de la PNL, că până la rotativă mai sunt câteva luni”, declară Gorghiu.

UPDATE: Alina Gorghiu, lider PNL: „Te poți exprima ca partid politic la guvernare. În Opoziție, cu vuvuzeaua, cu țipatul, fără pârghii concrete, când ai 14%, nu te poți exprima. Ilie Bolojan nu avea o problemă cu Adrian Veștea, avea o problemă cu oricine din Partidul Național Liberal care ar fi format Guvern”

„Îmi doresc să văd un guvern stabil, asta e prioritate zero și toți colegii mei își doresc un guvern stabil. Doi: îmi doresc un guvern stabil din care Partidul Național Liberal să facă parte. Asta iarăși este un lucru la care țin foarte, foarte mult. Te poți exprima ca partid politic la guvernare. În Opoziție, cu vuvuzeaua, cu țipatul, fără pârghii concrete când ai 14%, nu te poți exprima, credeți-mă. Doar urlete și trâmbițe, mai mult de atâta nu poți să faci.

Cel mai prost scenariu pe care pot să-l văd este acela în care Președintele Nicușor Dan vine în septembrie și spune: Parlament, ați tras mâța de coadă până acum, n-ați făcut nimic. Nu v-ați înțeles, ați trasat numai linii roșii, întâlniri tot felul care, cum deși ziceți că nu le aveți, în realitate ați rămas blocați în orgoliile voastre de masculi alfa și, bine, uite aici, un premier tehnocrat. (…) Eu îl votez pe Tomac, el aș fi votat pe Tomac și când l-a propus.

Noi am ratat două momente, două momente esențiale pentru deblocarea crizei. Un moment a fost guvernul tehnocrat cu Eugen Tomac, tehnocrat sau politic, depinde cum ar fi venit cu el. Și doi: un moment extrem de important pentru PNL pe care l-am ratat și care ar fi schimbat direcția în care merge PNL – a fost acea propunere cu Veștea premier cu guvernul.

Sunt de acord cu dumneavoastră că asta a fost o eroare și, nu o spun în premieră, Președintele Partidului Național Liberal trebuia să fie informat. L-a sunat Veștea, nu i-a răspuns, dar eu vin și vă întreb altceva: credeți că se schimba ceva dacă președintele partidului Ilie Bolojan era informat că Veștea va fi desemnat premier? Nu s-ar fi schimbat nimic.

Ilie Bolojan nu avea o problemă cu Adrian Veștea, avea o problemă cu oricine din Partidul Național Liberal care ar fi format guvern pentru că în secunda aia el…”, arată Gorghiu.

UPDATE: Alina Gorghiu, lider PNL: „N-am să votez niciodată în PNL un Guvern PNL – AUR și nici suspendarea lui Nicușor Dan. Am să votez propunerea pe care Nicușor Dan o face, legată de premier, pentru a avea un Guvern stabil”

„Eu vă spun așa ce n-am să votez niciodată în PNL. Unu: un Guvern PNL – AUR. Și eu chiar aștept explicații în interiorul partidului să văd dacă domnul Bolojan a discutat mai mult decât „treburile națiunii” cu Simion. Doi: N-am să votez niciodată suspendarea lui Nicușor Dan. Și o spun foarte, foarte asumat.

Un președinte poate să facă greșeli, poate să aibă stângăcii, poate să interpreteze Constituția, într-un fel propriu, dar câtă vreme e de bună credința acelui președinte într-un context complicat cum e acum în România, n-ai cum să fi atât de inconștient încât să-l suspenzi. (…) Și trei: am să votez propunerea pe care Nicușor Dan o face legată de premier pentru a avea un guvern stabil”, susține Alina Gorghiu în OFF The Record.

UPDATE: Alina Gorghiu, lider PNL: „Da, în PNL este o animozitate când vine vorba de Nicușor Dan. Cred că Ilie Bolojan și-a dorit să fie el candidat la Președinție. Cred că Ilie Bolojan a rămas cu această neîmplinire”

„Astăzi în PNL, da, este o animozitate, pe care nu mai pot disimula anumiți oameni când vine vorba de Nicușor Dan.

Eu am fost trup și suflet în campanie alături de Crin Antonescu. Și nu m-ați văzut baleînd a doua zi să-l susțin pe Nicușor. Era și jenant: eu din timp care a fost la comunicare, în echipa lui Antonescu, am gestionat comunicarea a doua zi să spun: repede votați. Mi-am făcut treaba în liniște, silențios, fără să comentez. (…) Cred că Ilie Bolojan și-a dorit să fie el candidat la Președinție (…). Cred că era o presiune interioară, o dorință interioară de a fi candidat la Președinție. Însă, din varii motive, coaliția la momentul acela a venit cu altă propunere: Kelemen Hunor l-a propus pe Crina Antonescu, PSD probabil nu l-a vrut atunci pe Ilie Bolojan. În concluzie, propunerea la Președinție a fost alta. Cred că Ilie Bolojon a rămas cu această neîmplinire și neîmplinirile pe care nu le gestionezi imediat se pot transforma în reacții adverse față de cel care ți-a luat poziția pe care crezi că o meritai. Și poate ar fi și câștiga Președinția. Nu știu cum s-ar fi rescris istoria dacă nu era candidat Crin Antonescu, era Ilie Bolojan. Habar nu am care era deznodământul.

Dar eu cred că Ilie Bolojan își dorește acest proiect pentru domnia sa. Vom vedea ce și cum se întâmplă. Ce nu cred că este în regulă pentru partidul nostru este să avem genul acesta de critică virulentă la adresa lui Nicușor Dan.

Nu e un președinte de dreapta, un președinte pe care poți să-i aduci reproșuri multe. E un context foarte complicat. Ce să facem? Să vorbim în fiecare zi de suspendarea lui Nicușor Dan? (…) Premierul pierde. Așa s-a întâmplat până acum”, mărturisește liderul PNL.

UPDATE: Alina Gorghiu, lider PNL: „Cred că România o să-l reevalueze pe Klaus Iohannis în perioada următoare. PNL a avut în 10 ani cred că vreo 7 premieri. Nu aveam dreptul să dăm premierul cu scorurile politice pe care le aveam”

„PNL, ca urmare a mandatelor domnului președinte Iohannis, pe care eu cred că România asta o să-l reevalueze, în perioada următoare în foarte bine. PNL a avut din 10 ani cred că vreo 7 premieri. (…) Dar nu aveam dreptul să dăm premierul cu scorurile politice pe care le aveam. Și cu toate astea, nici acum nu aveam dreptul. Și cu toate astea, Nicușor Dan a făcut o majoritate cu Ilie Bolojan premier. L-a desemnat pe Ilie Bolojan premier. Legătura cu președintele României pentru PNL a fost o legătură privilegiată în toți anii ăștia. (…)

Să știți că și noi am fost piatră de moară ca partid pentru un președinte în anumite momente de timp. Am fost un partid care a făcut greșeli pe care președintele trebuia să le explice public și nu odată președintele liberal, oricare a fost el, a stat să deconteze și el neputința unui Guvern, incapacitatea unui ministru de a gestiona lucrurile așa cum trebuie. Acest raport nu este unilateral, nu este univoc. E biunivoc, fiecare avem plusuri și minusuri. Dar dacă ești într-o echipă, le discuți, încerci să găsești, calea, poteca, astfel încât țării să-i fie mai bine din cumul ăsta de forțe”, susține Alina Gorghiu.

UPDATE: Alina Gorghiu, lider PNL: „Bolojan are nevoie de acest lider foarte convenabil, confortabil numit Fritz la USR, are nevoie de infrastructura online a USR în promovarea politicilor guvernamentale, are nevoie de voturile USR”

„Păi de ce? Că tocmai are nevoie de acest lider foarte convenabil, confortabil numit Fritz la USR, are nevoie de infrastructura online a USR în promovarea politicilor guvernamentale ale Guvernului Bolojan. Are nevoie de voturile USR și în același timp știe că această apropiere nefirească de USR în interiorul Partidului Național Liberal îi creează daune. Deci e ușor conflictat și de aceea face acest dans.

Îmbrățișăm USR în spațiu public, în interior nu vorbim nimic despre tema asta. Ne vedem cu Simion că poate facem un guvern PNL AUR, blocăm oricum guvernul Veștea. În interior nu scoatem un cuvânt despre delimitarea de AUR. Sigur e un standard dublu, nu pe o singură temă. Și sigur că lucrurile astea, la un moment dat, te poți supăra că le spune un coleg de partid, dar eu le spun și în ideea în care domnul Bolojan le aude sau cineva din proximitatea domniei sale le aude și își dă seama că poate nu-i bine, poate direcția asta în care merg poate nu-i bună sau poate am greșit că n-am comunicat cu partidul”, declară Alina Gorghiu.

UPDATE: Alina Gorghiu, lider PNL: „Discursul nostru din ultimul timp împotriva Justiției este falimentar. E un virus pe care l-am luat de la USR. Fritz pare că a depășit nivelul pe care Dragnea îl avea de cerbicie în lupta cu instituțiile de integritate. PNL și USR fac eforturi colosale ca să-l salveze pe Fritz. Dacă asta este tema la care ne înhămăm toți, eu refuz să fac parte din gașca asta”

„Da, meciul ăsta cu Justiția și discursul, narativul nostru din ultimul timp împotriva Justiției este falimentar. Dar e un virus pe care l-am luat de la USR în ultimul timp. Și am să vă spun de ce. Au un caz particular pe care îl vede toată România. Un președinte pe funcție care are o hotărâre definitivă legată de un incident de integritate, un conflict de interese. Oameni buni, alții au luat pușcărie cu suspendare pe conflict de interese și alte situații. Vă rog frumos, faceți abstracție de numele Fritz. (…) Omul ăla este președintele USR și primar al unei comunități mari. Ce face omul ăla când până mai ieri partidul pe care l-a reprezentat a făcut din lupta pro-justiție stindardul, mesajul principal al partidului său? Aoleu! Am intrat eu în…aici. Păi ce fac acum? Dacă am intrat în problema asta nasoală, nu mai e bună justiția. Deci justiția este nasoală.

Și atunci fac referendum în interiorul USR ca să mă validez ca președinte, înjur Justiția că e rea, fac din legea Integrității harcea-parcea, vreo 200 de amendamente și acum o atac la la Curtea Constițională. Eu – USR – cu mânuța asta după ce am votat-o prin toți parlamentari în plen. (…) Domnul Fritz mi se pare că a depășit nivelul pe care Dragnea îl avea de cerbicie în lupta cu instituțiile de integritate. (…) Dar acum schimbăm ca să scape Fritz. (…) E greu să accepți că și PNL și USR fac toate aceste eforturi colosale, legislative și de comunicare ca să-l salveze pe Fritz. Dacă asta este tema la care ne înhămăm toți, eu refuz să fac parte din gașca asta. Eu chiar fac pasul lateral. Dacă obiectivul PNL astăzi este să-l salvez de pe Fritz, iertați-mă, înseamnă că n-am înțeles de ce suntem în politică asta și care este interesul nostru ca partid. Eu am înțeles, Fritz are o problemă, dar nu este problema PNL.

Fritz poate să supraviețuiască, să respire pe fața Pământului și fără funcția de președinte USR sau de primar al Timișoarei (…) Nu există motivarea de la Înalta Curte, dar sunt absolut convinsă că acest prefect știe că încalcă legea dacă nu va aplica hotărârea ÎCCJ atunci când ea va fi redactată. Inclusiv prefecții de la USR pot fi sfătuiți de bine”, susține Gorghiu.

UPDATE: Alina Gorghiu, lider PNL: „Ilie Bolojan și-a asumat această bătălie directă cu sistemul judiciar pentru că este o bătălie populară. Total greșit!”

„Face un joc abil domnul Bolojan. Nu subestimați capitalul politic pe care l-a câștigat generat de această polemică contondentă cu sistemul judiciar. Suntem într-un context în care Justiția nu este foarte populară și asta trebuie să spunem din păcate. E un adevăr sau o realitate pe care va trebui cu toții să încercăm să o transformăm în altceva. Lipsa de încredere temporară în sistemul judiciar, favorizată de foarte multe atacuri ale politicului din ultimii ani, favorizată de greșelile proprie ale sistemului judiciar, de anumite decizii, aceste lucruri ne-au dus în punctul în care am ajuns să ne sabotăm singuri și să șubrezim statul de drept noi, decidentul politic, decidentul guvernamental. Da, Ilie Bolojan și-a asumat această bătălie directă, această diagonală directă cu sistemul judiciar pentru că este o bătălie populară. Total greșit! Am spus-o în Biroul Politic Național (…)

Dacă o să vă uitați pe graficele de plăți, în baza unor hotărâri judecătorești care trebuie făcute în magistratură, o să constatați că e baza atât, dar la ea se adaugă dobânzi de îți ies pe nas. De aia și am făcut efortul și eu apreciez reacția de atunci a premierului Ciolacu. În 2024, când eram la minister, am făcut plăți pe acele hotărâri mari, cred că 1,4 – 1,5 miliarde (…). Totul se face prin dialog consecvent cu toate instituțiile, mai ales cu sistemul judiciar. Făceam o dată pe lună acel Consiliu Operațional de Management Strategic cu șeful Parchetului General, șeful ÎCCJ și șeful CSM. Așa s-a ajuns, pas după pas, să plătim din hotărârile restante o sumă relevantă. A fost prima dată în 2024 când am inversat trendul: din declinul de ocupare a instanțelor, a locurilor din instanțe și parchete, am crescut cu 5%, am ajuns la 85% grad de ocupare în instanțe”, declară Alina Gorghiu în emisiune.

UPDATE: Alina Gorghiu, lider PNL: „Excluderi nu au operat niciodată, doar le-a verbalizat. Nu poți pentru delict de opinie să dai afară jumătate din partid. PNL nu mai discută de teme liberale, ci de teme USR-iste. PNL a devenit un partid cu discurs anti-Justiție”

„Suntem fix în PNL și cred că suntem mai PNL decât mulți alții care se etichetează PNL. Faptul că ne schimbase din funcțiile de președinți de organizații nu este un capăt de țară, nu este un capăt de drum. Excluderi nu au operat niciodată, doar le-a verbalizat, ne-a fluturat această stigmă a excluderilor. Pentru că nu există motiv. Pentru că, știți, ne faci puciști, ne faci trădători. Păcatul nostru fiind că am votat un guvern liberal cu premier liberal. De fapt, ăsta-i singurul argument. Altfel, ce n-ai putea reproșa? Pentru că excluderea este o sancțiune generată de o încălcare gravă a statutului.

Nu poți pentru delict de opinie să dai afară jumătate din partid. Și vă spun că pe măsură ce avansăm și aflăm din media despre proiectele, întâlnirile oculte, discrete pe care liderul de partid le are, foarte mulți din partid, își încep să înțeleagă că argumentele noastre ale vechilor liberai sunt reale.

Că ceea ce spunem noi și spuneam exclusiv în interior, ca să nu lezăm imaginea partidului, dar am început de câteva luni, să ne apărăm și în spațiu public. Am auzit la etichete de trei luni de zile: mi s-a spus că sunt PSD-stă. Slavă cerului, iau orice liberal de pe lângă Bolojan, să văd dacă are un sfert din demersurile mele anti-PSD și din declarațiile mele anti-PSD.

Este aceeași propagandă care pune o poză cu noi liberali conservatori de pe pagina ambasadei SUA dar când vine vorba de întâlnirea lui Bolojan cu Simion – e la și altele, ascunsă în josul paginii. (…) Știți, membrii noștri de partid trebuie să știe adevărul. Simt această nevoie ca fiecare membru PNL, că e din Maramureș, că e din Satul Mare sau din Timiș, să afle de la mine punctul meu de vedere.

De aceea ne-am făcut și această platformă liberal-conservatoare. Pentru că este un spațiu în care avem dreptul să spunem orice gândim noi și să discutăm. La partid nu se mai discută nimic serios, se discută schimbări de președinți care nu sunt confortabili din funcție. Se discută despre ce mai tăiem și cum mai tăiem, dar nu se discută în mod real despre direcția în care Partidul Național Liberal merge. Și atunci am spus că acest for de dezbatere merită să aducă în atenția colegilor din partid câteva subiecte. Partidul Național Liberal nu mai vorbește nimic despre ușurarea taxării pe muncă, despre ușurarea taxării pe mediul de afaceri, despre antreprenoriat, despre profesii liberale. Și când nu mai vorbești despre temele tale predilecte de liberal, atunci vidul ăla, vacuumul ăla, se umple cu teme useriste. Una dintre ele care mă scoate din sărite realmente, mă apucă toți dracii când văd cum PNL-ul ăsta a devenit un partid cu discurs anti-Justiție”, afirmă liderul PNL.

UPDATE: Alina Gorghiu, lider PNL: „Acum, tu ești ăla care conservă criza, rămânând la guvernare, cu un Guvern interimar care e legat cu mâinile la spate, dar trimite ca foca, cu nasul mingea în Parlament, proiecte de 4.600.000 de euro”

„Noi am făcut în felul următor. Ne-am certat într-un an de zile a ca chiorii la guvernare, uitând de fiecare dată cât de greu s-a format această coaliție, pentru că ce să vezi – cu partidele pro-europene, pro-occidentale, tu ești la limita majorității. Și când s-a umflat buboiul și s-a spart și s-a depus moțiune, PSD, AUR și ai picat, te-ai trezit în fața unei realități foarte triste. E foarte greu să faci altă majoritate. E foarte greu. (…) Liderul coaliției guvernamentale, premierul, el ar fi trebuit să aibă grijă ca toți factorii de la masă să fie la masă în continuare și să-și flexibilizeze poziția. (…) Acum, tu ești ăla care conservă criza, rămânând la guvernare, cu un guvern interimar care e legat, uite așa, cu mâinile la spate, dar trimite ca foca, cu nasul mingea în Parlament, cu proiecte de 4.600.000 de euro pe care noi să le dezbatem repede pe ultima sută de metri în sesiunea de urgență, în sesiune extraordinară, cu mare grijă ca nu cumva să fie vicii de neconstituționalitate, proiecte trimise care să-l salveze pe soldatul Fritz, că trebuie salvat.

Pe repede înainte trebuie să le faci pe toate, mimând că ai o guvernare așa cum trebuie, mimând că ai un Parlament care face ce trebuie. România care stă și se uită la noi, se bat ciobanii cu jandarmii în fața ANSVSA, protestează sectorul sănătate, face grevă generală, urmează alte mișcări sociale”, declară liderul PNL.

UPDATE: Alina Gorghiu, lider PNL: „S-a spus facem reforma companiilor de stat și a venit doamna Oana Gheorghiu, care are o competență pe care eu încă n-am reușit să o decriptez, că în companiile de stat nu s-a întâmplat reformă”

„Eu le-am spus: eu merg la guvernare să fac reforma administrației. Care reforma administrației a început cu AT-urile astea mici și cu județe și cu amărâții și n-a început cu administrația centrală, că nu s-a făcut un minim de reformă în administrația centrală. S-a spus facem reforma companiilor de stat și a venit doamna Oana Gheorghiu, care are o competență pe care eu încă n-am reușit să o decriptez, că în companiile de stat nu s-a întâmplat reformă. Am spus că ne apucăm de reformă administrativ-teritorială: că facem minuni, comasăm, dregem, eficientizăm absorbția fondurilor europene la nivel regional. N-am făcut nimic”, afirmă Alina Gorghiu, în OFF The Record.

UPDATE: Alina Gorghiu, lider PNL: „Candidatura prezidențială a lui Ilie Bolojan în 2030 presupune o mare problemă pentru Partidul Național Liberal. Înseamnă pentru PNL Opoziție până în 2030. A merge în Opoziție cu partidul, când tu ai, repet, 1300-1500 de primari, înseamnă în 2028 când vom avea alegeri, probabil o înjumătățire a numărului de primari. Vă dau în scris”

„Cred că Lincoln spunea că poți să păcălești toți oamenii pe o perioadă scurtă, poți să păcălești unii oameni tot timpul, dar nu poți să păcălești pe toată lumea tot timpul.(…) Vă spun că pe termen lung nu o să ne poată păcăli nimeni pe toți în țara asta și pe termen lung. Strategia domnului Bolojan cred că a fost aceeași de la început.

Ilie Bolojan atunci când a ajuns la Palatul Cotroceni interimar a descoperit proiectul președinție în 2030. (…) E om politic. Eu nu pot să contest sau să critic aspirațiile politice ale unui om politic. Cum e Ilie Bolojan. Ilie Bolojan, eu îl știu bine, mi-a fost secretar general, doi ani de zile în Partidul Național Liberal, 2014-2016, e un om cu care am colaborat. Și nu pot să spun, domnule, planul lui de carieră e greșit.

Dar pot să spun în context că proiectul său prezidențial, candidatura sa la prezidențială în 2030 presupune o mare problemă pentru Partidul Național Liberal. Candidatura sa în 2030 înseamnă pentru PNL Opoziție până în 2030. Opoziție. A merge în Opoziție cu partidul, când tu ai, repet, 1300-1500 de primari, înseamnă în 2028 când vom avea alegeri, probabil o înjumătățire a numărului de primari. Vă dau în scris acum. Pentru că primarii unul trebuie să meargă în comunitate să spună ce proiecte au. (…) N-am cerut votul să rămân în opoziție cu USR-ul. Vă dau cuvântul de onoare. Nu le-am spus asta oamenilor pe stradă”, mărturisește Alina Gorghiu.

UPDATE: Alina Gorghiu, lider PNL: „Mi-e greu să le explic oamenilor de ce PNL merge în nebunie, în zid, cu legea salarizării unitare. În forma aceasta, eu nu o votez. S-a transformat în cel mai mare eșec de comunicare”

„Vă rog să mă credeți că mi-e greu să țin pasul și să le explic oamenilor, de exemplu, de ce astăzi partidul pe care eu îl reprezint merge așa, în nebunie, cu încăpățânare, în zid, de exemplu, cu un proiect extrem de complex și complicat și sensibil, cum este legea salarizării unitare. Pe cuvântul meu de onoare, dacă știm ce să le mai explic. (…) Eu vă spun în exclusivitate: dacă acest proiect va deveni inițiativa asumată la nivel parlamentar, în forma asta, eu nu votez. Nu doar că n-o votez, am să o combat, am să o amendez, am să votez împotrivă în măsura în care rămâne acest proiect.

De ce? Pentru că în loc să o lipești de PSD și de cei care au fost miniștri munci înainte, care într-adevăr trebuiau să-și asume acest proiect, să vină cu el pe masa Parlamentului în calendarul angajat, tu îți asumi în ultimul an de zile acest proiect, tu, Dragoș Pîslaru, Bolojan, Guvernul Bolojan, care s-a transformat în cel mai mare eșec de comunicare. Spun doar eșec de comunicare la acest moment, că nu s-a materializat într-o inițiativă legislativă.

Te încăpățânezi să faci acel simulacru de dezbatere până în Guvern, deși știi că n-ai dreptul să o dezbați în Guvern, să faci procedură de transparență decizională, pe urmă ne explici cum ești doar secretariat tehnic, tu, ministru muncii, și aduni impresii. Asta în condițiile în care dai aparența că uniformizezi grile, dar tu nu tratezi cauza dezechilibrelor din sistemul bugetar. Și atunci, câtă vreme o grămadă de categorii profesionale pierd bani mulți din venit – începând cu medicii, profesorii, sistem de justiție și așa mai departe – eu nu pot să fiu de acord să votez așa ceva”, declară Gorghiu.

UPDATE: Alina Gorghiu, lider PNL: „Da, poate să se supere cât vrea, poate să mă dea afară de 100 de ori pe zi. Proiect personal al lui Bolojan este 2030. Proiectul politic al partidului cu 1500 de primari este să rămână la guvernare”

„Da, poate să se supere cât vrea, poate să mă dea afară de 100 de ori pe zi. Dar spun adevărul, lucrurile acestea sunt reale. Deciziile domniei sale nu le ia în interiorul partidului, nu le comunică cu partidul, nu cere mandat din partea Partidului Național Liberal. (…) Sunt foarte mulți colegi care au acceptat tot felul de lucruri pe care le-au aflat, le-au luat din mers… Nici nu aveam o soluție mai bună decât Ilie Bolojan la momentul la care am făcut acel Congreș. În ce deficit de imagine era partidul cu 14% în Parlament, intrat la guvernare cu premier liberal, sigur că trebuia să fim oamenii din jurul președintelui să-l sprijinim, să sprijinim guvernul cu premier liberal, că nu suntem nebuni să ne sabotăm din interior. Dar la un moment dat când vezi că această conducere se autosabotează și dă lovitură după lovitură propriului partid, mizând pe un proiect personal al liderului și nu pe un proiect politic al partidului, proiectul personal 2030. Proiectul politic al partidului care are aproape 1500 de primarii este să rămână la guvernare”, declară Alina Gorghiu, lider PNL.

UPDATE: Alina Gorghiu, lider PNL: „Ilie Bolojan se raportează la USR, la Fritz, ne gândim cum să salvăm soldatul Fritz. Partidul este pus în fața faptului împlinit. Dacă Bolojan ar fi pus pe masa PNL propunerea de a fi mandatat să facă acest pol neoprogresist sau să se vadă cu AUR – aceste decizii nu ar fi avut votul majorității PNL”

„Nu, nu se raportează la PNL, tocmai aici este problema. Domnia sa se raportează la USR, la Fritz, ne gândim cum să salvăm soldatul Fritz, că era un film celebru.(…) Partidul este pus în fața faptului împlinit. Asta contest eu. Orice lider rațional o să iasă să vă spun același lucru. Cei care până acum au susținut orbește poziționările conducerii partidului, sunt absolut convinsă că au o jenă și s-ar simți penibili să iasă public să vă spună, da, au avut dreptate, colegii ăștia ai noștri.

Aproape jumătate din partid a avut dreptate când a spus că deciziile nu le ia cu partidul, ci le ia cu Fritz în birou, le ia cu Simion în birou sau cu alți oameni fără să ne comunice.

Cele două decizii sau cele două demersuri relevante, care impactează direcția PNL au fost luate fără PNL. Și dacă ar fi pus pe masa Partidului Național Liberal propunerea de a fi mandatat să facă acest pol neoprogresist sau să fie mandatat să se vadă cu Simeon pentru un guvern PNL-AUR, de exemplu – aceste decizii nu ar fi avut votul majorității colegilor mei din Birou Politic Național. De ce vă spun asta? Pentru că a încercat să pipăie discuția cu USR la un moment dat. A fost ședința de BPN de la Parlament când a ieșit pe presă o declarație savuroasă a lui Emil Boc, care a spus, dom’le, nu putem să fim brelocul cu USR încontinuu, va trebui să ne păstrăm direcția noastră, suntem partid liberal-conservator, lăsăm neoprogresismul deoparte. Și atunci a fost foarte limpede că o majoritate largă în Partidul Național Liberal nu-și dorește schimbarea aceasta de direcție înspre neoprogresism. Și a fost acea ședință pe care deja am enunțat-o, în care am încercat să introducem distanțarea de AUR și s-a refuzat completarea rezoluției și atunci ne-am lămurit în mare parte toți că ceva este care îl rețină pe Ilie Bolojan în a da rezoluția foarte clară. (…) Aceste două decizii, credeți-mă, în interiorul Partidului Național Liberal n-ar fi trecut. De aceea, sfidează, Ilie Bolojan, conducerea Partidului Național Liberal”, susține Alina Gorghiu.

UPDATE: Alina Gorghiu, lider PNL: „Marea problemă a lui Ilie Bolojan este lipsa unei analize pragmatice legate de guvernare. Când ai inventarul acesta de probleme, ce faci tu? Tu te vezi cu George Simion ca să blochezi guvernul Veștea?”

„Marea problemă pe care o am în continuare cu domnia sa (n.r. Ilie Bolojan) – în afară de lipsa de comunicare cu liderii partidului, în afară de faptul că aflăm din spațiu public decizii pe care nu le-a internalizat, nu le-a dezbătut cu partidul – este lipsa unei analize pragmatice legate de guvernare. Suntem în a treia lună de interimat. Suntem într-o situație extrem de complicată. Aflăm dacă intrăm în junk sau nu în foarte puțin timp. Aflăm în fiecare lună cum suntem la 10-a, a 11-a lună de consum scăzut, cu cea mai mare inflație din lumea europeană, cu 700 de firme închise pe zi. Când ai inventarul acesta de probleme, ce faci tu? Tu te vezi cu George Simion ca să blochezi guvernul Veștea? Un guvern liberal cu cinci miniștri liberali, cu un vicepremier liberal, cu un program de guvernare, cu măsuri liberale? Efectiv, aceste întâlniri au fost pentru blocarea guvernului Veștea. De aceea a făcut și Congresul acela peste noapte, în 24 de ore, ca să dea un semnal clar că acest guvern nu este binevenit”, declară liderul PNL.

UPDATE: Alina Gorghiu, lider PNL: „Toate importurile în PNL pe funcții înalte guvernamentale s-au dovedit prejudiciu de imagine. Cariate, cu probleme. De la Dragoș Anastasiu, până la Dragoș Pîslaru”

„Sunt foarte multe episoade care au pus această distanță între noi vechi liberali și Ilie Bolojan. Odată povestea cu userizarea partidului și polul neo-progresist pe care l-am aflat iarăși de la televizor. A doua oară faptul că toate resursele umane din guvernul Bolojan sunt USR, Reper, Forța Dreptei și te miri ce alte resurse mai puțin din interiorul partidului. Toate aceste resurse umane s-au dovedit a fi cariate, cu probleme. De la Dragoș Anastasiu până la Dragoș Pîslaru. Toate aceste importuri în Partidul Național Liberal pe funcții înalte guvernamentale s-au dovedit daună de imagine și prejudiciu de imagine pentru Partidul Național Liberal. Nu înțeleg ca lider al partidului să decontez, imaginea și gafele unor oamenii aduși de Ilie Bolojan, care n-au legătură cu Partidul Național Liberal, în loc să promovezi oameni din interiorul partidului, cu ani de vechime, cu performanță, care au stat în acvariu și au fost văzuți de presă zeci de ani. Deci n-ai fi putut să inventezi altceva despre ei, că toată lumea îi știa cu bune și cu rele”, susține Alina Gorghiu.

UPDATE: Alina Gorghiu, lider PNL: „Ilie Bolojan a mințit PNL. În interiorul partidului, s-a pus pe masă delimitarea de George Simion și de AUR. Ilie Bolojan a refuzat-o. Nu a comunicat despre întâlniri. Masca domnului Ilie Bolojan cade direct la o televiziune. Acum ce mai faci Dan Motreanu? A cui mască a căzut?”

„Și vă dau câteva exemple care sunt de actualitate astăzi când fac interviu cu dumneavoastră. A fost o ședință extrem de apăsată în Partidul Național Liberal, ținută la Vila Lac. Cred că jumătate de an ne desparte de momentul acela, ședință în care Ilie Bolojan se sincronizase cu USR, dar nu vrea să ne spună acest lucru în ședința de partid. Și noi toți vedeam elementele similare între comunicarea USR și comunicarea PNL și a fost acel moment cunoscut presei prin care noi am dat o rezoluție de distanțare de PSD, de prima noastră rezoluție în interior, rezoluție pe care am încercat să o amendăm, câțiva membri ai Partidului Național Liberal, cu ideea că nu vom face niciun fel de apropiere de AUR și de George Simion. Dacă tot ne gândim la o altă formulă, la conservarea guvernării, haideți să trecem în rezoluția partidului, lucru pe care PNL îl spunea de ceva timp. Avem foarte multe puncte de opinie diferite de AUR, motiv pentru care mi se pare firesc să spui limpede că o guvernare PNL- AUR nu poate fi un proiect de viitor. De la momentul ăla la ziua de astăzi, când aflăm de la televizor, din nou de la televizor, de la liderul Partidului Național Liberal și premierul României, de întâlniri multiple pe care le-a avut liderul AUR, George Simion, ca și cum ar fi business as usual. Deci ne-a transmis atât de sec și ca pe un lucru absolut firesc despre aceste întâlniri.

De atunci până astăzi s-au întâmplat niște lucruri. Faptul că Ilie Bolojan a mințit PNL. N-a spus în interiorul partidului nici măcar o singură dată nimeni n-a știut de aceste întâlniri. Sigur că erau aceste rumori în spațiu public despre posibile întâlniri cu Peiu, cu George Simion. Dar în interiorul partidului, deși s-a pus pe masă această delimitare de George Simion și de AUR, pe care Ilie Bolojan a refuzat-o, în interiorul partidului domnia sa nu a comunicat nici măcar o secundă despre aceste întâlniri. Un lucru care ar fi fost absolut firesc câtă vreme, din proximitatea domniei sale, foarte mulți apropiați, începând cu secretarul general Dan Motreanu, tot urlă pe Facebook-uri cum cad măștile la alții care se văd cu Simion, dar uite că masca domnului Ilie Bolojan cade direct la o televiziune, într-o seară și rămânem toți cu ochii foarte mari ca o zână bună în poieniță și ne întrebăm: ce faci Dan Motreanu? Acum ce mai faci? A cui mască a căzut? Cum ne mai apărăm noi ca Partid Național Liberal aflând de la televizor despre această întâlnire sau acest serial de întâlniri, taman în ziua în care hulim AUR că cei 41 de deputați AUR au votat împotriva proiectului SAFE din sesiunea extraordinară”, dezvăluie Alina Gorghiu în OFF The Record.

UPDATE: Alina Gorghiu, lider PNL: „În PNL nu s-a tăcut. S-a discutat în interior”

„Nu-l contest pe Ilie Bolojan la modul general și da, sunt în dezacord cu anumite idei pe care le are, cu anumite mesaje pe care le aflăm din spațiul public, cu lucruri care ne despart. (…) În PNL, de tăcut nu s-a tăcut. S-a discutat în interior, cum e și firesc de altfel, încerci să corijezi anumite derapaje în interiorul partidului. Le-am spus, nu doar eu”, spune Alina Gorghiu.

OFF The Record I Invitat: Alina Gorghiu, lider PNL, fost ministru al Justiției

Contestatarii premierului demis, Ilie Bolojan, au înființat platforma conservatoare în interiorul partidului.

Ce își propun liberalii care îl confruntă pe Ilie Bolojan? Unde a greșit liderul PNL când i-a exclus pe liderii care l-au contrat și le-a luat și funcțiile? Cum a ajuns PNL să se confrunte cu USR pe teme ideologice?

Ce nemulțumiri sunt în interiorul PNL față de președintele partidului? Cum se reformează PNL cu parlamentari ai SOS? Care este planul real al lui Ilie Bolojan, alături de PNL? De ce se luptă Ilie Bolojan cu medicii și cu Justiția? Cine este de vină pentru blocajul politic în care se află România de aproape 3 luni? Ce variante are președintele României pentru deblocarea crizei?

Reprezintă platforma conservatoare din PNL un vehicul prezidențial pentru președintele Nicușor Dan?

La toate aceste întrebări și multe altele – răspunde Alina Gorghiu, lider PNL și fost ministru al Justiției.

Vineri, în exclusivitate, pe Mediafax.