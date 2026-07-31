Prima pagină » Știri externe » Un senator american i-a cerut explicații lui Elon Musk: „Dacă roboții ne iau locurile de muncă, cine va plăti pentru hrană și locuințe?”

Un senator american i-a cerut explicații lui Elon Musk: „Dacă roboții ne iau locurile de muncă, cine va plăti pentru hrană și locuințe?”

Senatorul american independent Bernie Sanders continuă să pună sub semnul întrebării viziunea lui Elon Musk despre un viitor în care roboții și inteligența artificială vor înlocui munca, iar oamenii vor beneficia de un „venit universal ridicat”. Într-un mesaj video distribuit pe rețelele sociale, Sanders îl întreabă cine va plăti pentru hrană, locuințe și servicii medicale pentru cei rămași fără locuri de muncă.
Incendiu puternic la Mănăstirea Bisericani din Neamț. Un bărbat a fost găsit carbonizat
Incendiu puternic la Mănăstirea Bisericani din Neamț. Un bărbat a fost găsit carbonizat
Dominic Fritz afirmă că „soarta țării nu depinde de legea salarizării”: „Nu vine apocalipsa dacă nu găsim un consens politic pentru o lege bună”
Dominic Fritz afirmă că „soarta țării nu depinde de legea salarizării”: „Nu vine apocalipsa dacă nu găsim un consens politic pentru o lege bună”
Dominic Fritz, după ce legea integrității a picat la vot în Senat: Amendamentul PSD este „vădit neconstituțional”
Dominic Fritz, după ce legea integrității a picat la vot în Senat: Amendamentul PSD este „vădit neconstituțional”
Dezvăluiri. Adrian Veștea susține că Nicușor Dan nu a vrut ca Bolojan să fie informat înainte de nominalizare de premier: „S-a dorit păstrarea discreției până a doua zi”
Dezvăluiri. Adrian Veștea susține că Nicușor Dan nu a vrut ca Bolojan să fie informat înainte de nominalizare de premier: „S-a dorit păstrarea discreției până a doua zi”
Restricțiile de trafic pe Valea Oltului au fost prelungite până la 31 august. Continuă lucrările de protecție a versanților în Defileul Oltului
Restricțiile de trafic pe Valea Oltului au fost prelungite până la 31 august. Continuă lucrările de protecție a versanților în Defileul Oltului
Maria Miron
31 iul. 2026, 13:37, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Am fost încântat să aud că, prin progresele rapide ale inteligenței artificiale și roboticii pe care le finanțezi, vei aduce utopia în lume”, i-a transmis senatorul miliardarului american.

„Ne-ai spus că sărăcia va dispărea, că munca va deveni opțională și că toată lumea va avea un venit universal ridicat, cele mai bune servicii medicale, hrană, locuință, transport și tot ce are nevoie”, a adăugat acesta, referindu-se la promisiunile făcute de Musk despre viitorul dominat de inteligența artificială.

Senatorul american i se adresează lui Musk cu „câteva întrebări”.

„Dacă tinerii nu mai găsesc locurile de muncă de început de carieră și rămân fără venituri, când vor primi locuințele gratuite despre care vorbești? Dacă muncitorii din fabrici își pierd slujbele pentru că sunt înlocuiți de roboți, când vor beneficia de asistența medicală pe care o promiți? Dacă o asistentă medicală cu copii își pierde locul de muncă, cum își va hrăni familia?”, întreabă parlamentarul.

Sanders îl critică pe Musk și pentru sprijinul acordat lui Donald Trump.

„Donald Trump, omul pe care l-ai ajutat să ajungă la putere, a lăsat 15 milioane de oameni fără asigurare medicală, a dublat primele de asigurare pentru peste 20 de milioane și face reduceri masive ale programelor de asistență alimentară și educație pentru copii. Având în vedere acest bilanț, abia aștept să aflu cum va fi pus în aplicare planul tău de a oferi fiecărui american un venit universal ridicat”, afirmă senatorul.

Musk: Munca va deveni opțională

Tema a revenit în atenție după ce Elon Musk și-a reluat recent viziunea privind impactul inteligenței artificiale asupra economiei și pieței muncii, într-un interviu acordat publicației The Economist.

Miliardarul a afirmat că, în următorii ani, AI va depăși inteligența umană, iar până în jurul anului 2036 roboții și sistemele de inteligență artificială vor produce aproape toate bunurile și serviciile necesare oamenilor.

Potrivit lui Musk, într-o astfel de „economie a abundenței, munca va deveni opțională”, iar oamenii vor putea lucra doar dacă își doresc, „ca un hobby”. El susține că va exista un „venit universal ridicat”, diferit de conceptul de venit minim universal.

Musk: Banii nu vor mai conta

Întrebat cum va funcționa concret acest sistem, Musk a răspuns că, dacă roboții și inteligența artificială vor produce mai multe bunuri și servicii decât ar putea consuma vreodată oamenii, banii își vor pierde importanța. El a adăugat că statul ar putea pur și simplu să trimită oamenilor cecuri și că o astfel de economie a abundenței nu ar genera inflație, ci chiar deflație.

În interviul acordat redactorului-șef al The Economist, Zanny Minton Beddoes, Musk a fost întrebat în repetate rânduri cum ar putea fi finanțat și implementat un asemenea sistem. Miliardarul nu a oferit însă un mecanism economic detaliat, insistând că dezvoltarea AI va schimba fundamental modul în care funcționează economia mondială.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Parchetul General: Decizia CJUE privind prescripția se aplică doar cazurilor de fraudă cu fonduri europene și evaziune fiscală, nu și celor de corupție / Ce se mai poate face astfel încât infractorii și inculpații să nu scape pe prescripție / Fosta judecătoare Daniela Panioglu demontează interpretarea parchetului / Fostul procuror Elena Hach: Corupția cu bani europeni nu se mai prescrie pe regula ÎCCJ
G4Media
A murit Spiridon, tatăl lui Adrian Mutu » Fan Știința, părinte exigent + Pasiunea transmisă printr-o pereche de jambiere
GSP.ro
Zece alpiniști, inclusiv celebrul Nirmal Purja, sunt căutați de salvatori după o avalanșă pe unul dintre cei mai înalți munți din lume. Mesajul transmis de alpinistul Horia Colibășanu
Gandul
'L-au resuscitat'. Prima reacție a lui Stelian Ogică, după ce Adrian Ropotan a fost implicat într-un accident teribil
Cancan
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Prosport
Pedeapsă mică pentru contabila care a țepuit MAE cu 8,4 milioane de lei. Cum povestește inculpata că a luat banii: „Când diplomații erau în misiune, eu îi treceam ca fiind în concediu”
Libertatea
Adrian Ropotan, în stare gravă după accidentul de microbuz din Argeș. Antrenorul a fost resuscitat la fața locului. Imagini de la locul accidentului
CSID
Un proprietar își vinde mașina chinezească pe Autovit după 30.000 KM. Cât cere pe ea
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia