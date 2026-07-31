Un senator american i-a cerut explicații lui Elon Musk: „Dacă roboții ne iau locurile de muncă, cine va plăti pentru hrană și locuințe?”

„Am fost încântat să aud că, prin progresele rapide ale inteligenței artificiale și roboticii pe care le finanțezi, vei aduce utopia în lume”, i-a transmis senatorul miliardarului american.

„Ne-ai spus că sărăcia va dispărea, că munca va deveni opțională și că toată lumea va avea un venit universal ridicat, cele mai bune servicii medicale, hrană, locuință, transport și tot ce are nevoie”, a adăugat acesta, referindu-se la promisiunile făcute de Musk despre viitorul dominat de inteligența artificială.

Senatorul american i se adresează lui Musk cu „câteva întrebări”.

„Dacă tinerii nu mai găsesc locurile de muncă de început de carieră și rămân fără venituri, când vor primi locuințele gratuite despre care vorbești? Dacă muncitorii din fabrici își pierd slujbele pentru că sunt înlocuiți de roboți, când vor beneficia de asistența medicală pe care o promiți? Dacă o asistentă medicală cu copii își pierde locul de muncă, cum își va hrăni familia?”, întreabă parlamentarul.

Sanders îl critică pe Musk și pentru sprijinul acordat lui Donald Trump.

„Donald Trump, omul pe care l-ai ajutat să ajungă la putere, a lăsat 15 milioane de oameni fără asigurare medicală, a dublat primele de asigurare pentru peste 20 de milioane și face reduceri masive ale programelor de asistență alimentară și educație pentru copii. Având în vedere acest bilanț, abia aștept să aflu cum va fi pus în aplicare planul tău de a oferi fiecărui american un venit universal ridicat”, afirmă senatorul.

Musk: Munca va deveni opțională

Tema a revenit în atenție după ce Elon Musk și-a reluat recent viziunea privind impactul inteligenței artificiale asupra economiei și pieței muncii, într-un interviu acordat publicației The Economist.

Miliardarul a afirmat că, în următorii ani, AI va depăși inteligența umană, iar până în jurul anului 2036 roboții și sistemele de inteligență artificială vor produce aproape toate bunurile și serviciile necesare oamenilor.

Potrivit lui Musk, într-o astfel de „economie a abundenței, munca va deveni opțională”, iar oamenii vor putea lucra doar dacă își doresc, „ca un hobby”. El susține că va exista un „venit universal ridicat”, diferit de conceptul de venit minim universal.

Musk: Banii nu vor mai conta

Întrebat cum va funcționa concret acest sistem, Musk a răspuns că, dacă roboții și inteligența artificială vor produce mai multe bunuri și servicii decât ar putea consuma vreodată oamenii, banii își vor pierde importanța. El a adăugat că statul ar putea pur și simplu să trimită oamenilor cecuri și că o astfel de economie a abundenței nu ar genera inflație, ci chiar deflație.

În interviul acordat redactorului-șef al The Economist, Zanny Minton Beddoes, Musk a fost întrebat în repetate rânduri cum ar putea fi finanțat și implementat un asemenea sistem. Miliardarul nu a oferit însă un mecanism economic detaliat, insistând că dezvoltarea AI va schimba fundamental modul în care funcționează economia mondială.