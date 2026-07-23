Elon Musk: Inteligența artificială ar putea depăși inteligența întregii omeniri în aproximativ cinci ani

Într-un interviu acordat publicației The Economist, citat de Reuters, Elon Musk a susținut că dezvoltarea inteligenței artificiale avansează într-un ritm atât de rapid încât, în următorii cinci ani, aceasta ar putea depăși inteligența combinată a tuturor oamenilor.

„Nu văd cum am putea opri acest ritm”

Întrebat despre evoluția inteligenței artificiale, Musk a spus că nu crede că dezvoltarea acestei tehnologii mai poate fi oprită.

„Inteligența artificială ar putea deveni mai inteligentă decât întreaga umanitate în aproximativ cinci ani”, afirmă Musk.

El recunoaște că există riscuri asociate dezvoltării accelerate a AI, însă consideră că progresul tehnologic va continua. „Riscul nu este zero”, a avertizat miliardarul.

Musk spune că preferă să privească partea optimistă a evoluției tehnologice: „Concluzia mea, din punct de vedere filozofic, este să privesc partea bună a lucrurilor”.

În opinia sa, dezvoltarea inteligenței artificiale și a roboticii are deja un impuls care nu mai poate fi oprit.

„Nu văd nicio modalitate prin care să putem opri cu adevărat acest impuls extraordinar al inteligenței artificiale și al roboților”, a precizat șeful SpaceX.

Musk propune verificarea reciprocă a modelelor AI

Elon Musk a propus ca principalele companii care dezvoltă inteligență artificială să organizeze întâlniri periodice dedicate siguranței și să își verifice reciproc cele mai avansate modele înainte ca acestea să fie lansate.

„Cel mai rapid lucru pe care îl putem face este ca principalele companii din domeniul AI să organizeze întâlniri o dată la câteva săptămâni și să discute problemele de siguranță și securitate”, a sugerat acesta.

Potrivit lui Musk, firmele concurente ar putea analiza noile modele și ar putea semnala eventualele riscuri înainte ca acestea să ajungă la utilizatori. Iar, dacă o companie ar ignora avertismentele privind probleme grave de siguranță, autoritățile ar trebui să intervină: „Acela ar fi momentul în care guvernul ar trebui să intervină și să ia măsuri”.

Beneficii uriașe, dar și riscuri majore

Declarațiile lui Musk se alătură dezbaterii globale privind modul în care ar trebui reglementate sistemele de inteligență artificială tot mai performante, pe fondul accelerării dezvoltării acestei tehnologii.

În ultimii ani, miliardarul a avertizat în repetate rânduri că inteligența artificială poate aduce beneficii uriașe, dar și riscuri fără precedent.