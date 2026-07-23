Elon Musk ajunge pe marele ecran: un documentar-maraton intră în selecția Festivalului de la Veneția

Printre cele mai discutate titluri se numără un documentar de aproape patru ore despre miliardarul Elon Musk. În programul festivalului se regăsesc și noi filme semnate de cineaști consacrați precum Martin McDonagh, Werner Herzog, Hirokazu Kore-eda și Florian Zeller, relatează The Independent.

Directorul artistic al festivalului, Alberto Barbera, a prezentat selecția oficială, subliniind că ediția din acest an continuă tendința observată și la Festivalul de la Cannes, unde producțiile marilor studiouri hollywoodiene sunt mai puțin numeroase decât în anii precedenți. În schimb, competiția pune accent pe producții independente și filme internaționale.

Elon Musk, protagonistul unui documentar-maraton

Unul dintre cele mai așteptate titluri este „Musk”, documentarul realizat de regizorul Alex Gibney, care propune un portret amplu al fondatorului Tesla și SpaceX. Pelicula are o durată de aproximativ patru ore și este considerată una dintre principalele atracții ale secțiunii dedicate documentarelor.

În aceeași categorie se regăsesc și producții despre jurnaliști ruși aflați în exil, arhitectul Peter Zumthor, alpinismul pe Everest, trupa Oasis, dar și un film autobiografic al actorului Russell Crowe. De asemenea, regizorul Luca Guadagnino va prezenta un proiect de șapte ore dedicat cineastului Bernardo Bertolucci.

Robert Pattinson, Penélope Cruz și Javier Bardem, printre vedetele competiției

În competiția pentru prestigiosul Leu de Aur intră și „Wild Horse Nine”, noul film al lui Martin McDonagh, în care John Malkovich și Sam Rockwell interpretează doi agenți CIA în Chile înaintea loviturii de stat din 1973.

Tot în competiție se află „Primetime”, cu Robert Pattinson în rolul prezentatorului Chris Hansen, thrillerul „Bunker”, în care Penélope Cruz și Javier Bardem joacă rolul unui cuplu căsătorit, precum și noul lungmetraj al lui Werner Herzog, „Bucking Fastard”, cu surorile Rooney și Kate Mara în distribuție.

Selecția este completată de filme semnate de Lee Chang-dong, Stéphane Brizé, Hirokazu Kore-eda, Casey Affleck și Nanni Moretti, marcând revenirea unor nume importante ale cinematografiei mondiale.

Festivalul care deschide sezonul premiilor Oscar

Ediția din acest an va fi deschisă de filmul „Ink”, regizat de Danny Boyle și inspirat din piesa dramaturgului James Graham, care urmărește ascensiunea magnatului media Rupert Murdoch. Producția va concura și pentru Leul de Aur, premiu acordat de un juriu prezidat în 2026 de actrița și regizoarea Maggie Gyllenhaal.

Tot în cadrul festivalului, actrița Ellen Burstyn va primi Leul de Aur pentru întreaga carieră, iar George Clooney va fi recompensat cu un premiu onorific pentru contribuția sa la cinematografie.