Prima pagină » Politic » Gândul: Mohammad Murad, Eugen Tomac și Adrian Veștea se contrazic în legătură cu întâlnirea de la Vila Lac

Gândul: Mohammad Murad, Eugen Tomac și Adrian Veștea se contrazic în legătură cu întâlnirea de la Vila Lac

Mohammad Murad, Eugen Tomac și Adrian Veștea au prezentat versiuni diferite despre întâlnirea de la Vila Lac, înaintea votului pentru învestirea Guvernului Veștea.
Gândul: Mohammad Murad, Eugen Tomac și Adrian Veștea se contrazic în legătură cu întâlnirea de la Vila Lac
Cezar Moldovan
23 iul. 2026, 16:29, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Discuțiile despre întâlnirea de la Vila Lac au început după ce George Simion a declarat miercuri, în emisiunea „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, că Eugen Tomac și Adrian Veștea ar fi încercat să obțină voturile unor parlamentari AUR pentru învestirea noului guvern, informează Gândul.

Murad: „Eu nu mă duc nicăieri neinvitat”

Contactat de Gândul, Mohammad Murad a confirmat că a participat la o întâlnire cu Eugen Tomac și Adrian Veștea, dar a precizat că nu a solicitat discuția.

„Domnul Tomac a spus «parlamentari AUR». Dacă se referea la mine, cu siguranță nu este așa. Nu aș vrea să dezvolt subiectul, dar eu am fost invitat la o discuție. Am primit un mesaj prin care mi s-a spus că sunt invitat. Eu nu mă duc nicăieri neinvitat. Am dat curs invitației după patru zile”, a declarat Murad pentru Gândul.

Deputatul AUR a afirmat că, în cadrul întâlnirii, a prezentat un „proiect de țară” și că a transmis că nu este interesat de obținerea unei funcții.

„Am fost întrebat dacă sunt interesat de ceva anume și am spus că nu sunt interesat de absolut nimic. Eu am fost invitat la o discuție constructivă. Nu am contactat pe nimeni. Poate se referă la alt lucru. Nimeni nu s-a dus să bată la ușa domnului Tomac, deci nici vorbă de așa ceva”, a mai spus Murad.

Potrivit acestuia, la întâlnire au participat doar el, Eugen Tomac și Adrian Veștea, iar discuția a durat aproximativ 15 minute.

„Eu am avut o singură întâlnire. În cadrul negocierilor au fost cel puțin 20 de întâlniri, dar nu cu mine, ci cu alții. Erau întâlniri aproape publice. Eu am fost la o singură întâlnire, care a durat un sfert de oră. Ce poate să-mi ofere? Pentru mine, este o prostie să mi se ofere o funcție, la câte am făcut”, a adăugat parlamentarul AUR.

Tomac spune că nu l-a invitat pe Murad

Eugen Tomac a negat că l-ar fi contactat pe Mohammad Murad și a afirmat că este posibil ca întâlnirea să fi fost solicitată de Adrian Veștea.

„Eu nu l-am sunat pe domnul Murad să vină să se întâlnească, eu sunt un om politic responsabil și când cineva mă invită, dau curs invitației. Nu a fost cazul acum! Nu știu dacă Veștea l-a sunat”, a declarat Tomac pentru Gândul.

Veștea: „Eu nu am avut numărul lui de telefon”

Contactat de Gândul, Adrian Veștea, de cealaltă parte, susține că este exclus să fi adresat o invitație personală lui Mohammad Murad, întrucât nici măcar nu are numărul lui de telefon.

„Nu știu cine l-a invitat. Eu nu am avut numărul lui de telefon! A venit acolo și am discutat pe probleme economice, ce și-ar dori el să includem în programul de guvernare”, a declarat Veștea pentru Gândul.

Recomandarea video

Analiză a presei africane despre candidatura lui Dacian Cioloș la șefia Organizației Internaționale a Francofoniei: Candidatura lui oferă o soluție elegantă – alegerea pe criteriul competenței, nu pe baza unui arbitraj imposibil între două state aflate în conflict
G4Media
Olise, forțat să elibereze vila cu 10 camere, piscină, cinema, saună și sală de fitness. Are termen o lună
GSP.ro
Serviciile americane investighează dacă Rusia a fost implicată în atacurile Iranului asupra instalațiilor CIA din Golf. Ce fel de asistență ar fi oferit Teheranului
Gandul
Omul care a anticipat criza din 2008 și pandemia lansează un nou avertisment. Previziunea care dă fiori
Cancan
Prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu, goală pe barcă! Imaginile au strâns sute de mii de aprecieri
Prosport
Steag cu simbolul Mișcării Legionare la un miting pro-Călin Georgescu. Purtătorul a ajuns inculpat, dar judecătorii l-au pedepsit simbolic
Libertatea
Poate fi depistat cancerul printr-o simplă analiză de sânge?
CSID
România a început să producă blindate. Cum arată primele Cobra II ajunse deja la Armată
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia