Gândul: Mohammad Murad, Eugen Tomac și Adrian Veștea se contrazic în legătură cu întâlnirea de la Vila Lac

Discuțiile despre întâlnirea de la Vila Lac au început după ce George Simion a declarat miercuri, în emisiunea „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, că Eugen Tomac și Adrian Veștea ar fi încercat să obțină voturile unor parlamentari AUR pentru învestirea noului guvern, informează Gândul.

Murad: „Eu nu mă duc nicăieri neinvitat”

Contactat de Gândul, Mohammad Murad a confirmat că a participat la o întâlnire cu Eugen Tomac și Adrian Veștea, dar a precizat că nu a solicitat discuția.

„Domnul Tomac a spus «parlamentari AUR». Dacă se referea la mine, cu siguranță nu este așa. Nu aș vrea să dezvolt subiectul, dar eu am fost invitat la o discuție. Am primit un mesaj prin care mi s-a spus că sunt invitat. Eu nu mă duc nicăieri neinvitat. Am dat curs invitației după patru zile”, a declarat Murad pentru Gândul.

Deputatul AUR a afirmat că, în cadrul întâlnirii, a prezentat un „proiect de țară” și că a transmis că nu este interesat de obținerea unei funcții.

„Am fost întrebat dacă sunt interesat de ceva anume și am spus că nu sunt interesat de absolut nimic. Eu am fost invitat la o discuție constructivă. Nu am contactat pe nimeni. Poate se referă la alt lucru. Nimeni nu s-a dus să bată la ușa domnului Tomac, deci nici vorbă de așa ceva”, a mai spus Murad.

Potrivit acestuia, la întâlnire au participat doar el, Eugen Tomac și Adrian Veștea, iar discuția a durat aproximativ 15 minute.

„Eu am avut o singură întâlnire. În cadrul negocierilor au fost cel puțin 20 de întâlniri, dar nu cu mine, ci cu alții. Erau întâlniri aproape publice. Eu am fost la o singură întâlnire, care a durat un sfert de oră. Ce poate să-mi ofere? Pentru mine, este o prostie să mi se ofere o funcție, la câte am făcut”, a adăugat parlamentarul AUR.

Tomac spune că nu l-a invitat pe Murad

Eugen Tomac a negat că l-ar fi contactat pe Mohammad Murad și a afirmat că este posibil ca întâlnirea să fi fost solicitată de Adrian Veștea.

„Eu nu l-am sunat pe domnul Murad să vină să se întâlnească, eu sunt un om politic responsabil și când cineva mă invită, dau curs invitației. Nu a fost cazul acum! Nu știu dacă Veștea l-a sunat”, a declarat Tomac pentru Gândul.

Veștea: „Eu nu am avut numărul lui de telefon”

Contactat de Gândul, Adrian Veștea, de cealaltă parte, susține că este exclus să fi adresat o invitație personală lui Mohammad Murad, întrucât nici măcar nu are numărul lui de telefon.

„Nu știu cine l-a invitat. Eu nu am avut numărul lui de telefon! A venit acolo și am discutat pe probleme economice, ce și-ar dori el să includem în programul de guvernare”, a declarat Veștea pentru Gândul.