Băsescu, avertisment despre nava lovită în Marea Neagră: Încărcătura navei trebuie transferată

„Trebuie spus că o astfel de navă nu poate fi lăsată nici măcar la ancoră. Noi nu avem experiență în construcția a astfel de nave. Dar încărcătura navei trebuie transferată într-o navă astăzi să primească această încărcătură”, a afirmat Băsescu, la Digi24.

Fostul șef al statului a arătat că, deși compartimentul mașini este distrus, există soluții tehnice pentru descărcarea mărfii.

„E adevărat că nava are compartimentul mașini distrus. Probabil că vor trebui făcute improvizații și această marfă, GPL-ul nu știu dacă e refrigerat sau e doar presurizat. Dar indiferent cum ar fi are pompe pe punte. Va trebui să fie conectate la niște sisteme energetice de la uscat și dusă pentru descărcare, remorcată, pentru ca descarea navei să se producă. Trebuie chemați specialiști chiar din șantierul naval care a construit nava”, a explicat acesta.

Traian Băsescu a mai spus că autoritățile ar trebui să ia legătura cu șantierul naval care a construit nava pentru identificarea celei mai bune soluții tehnice.

„Se știe că comandantul e în viață. Se știe ce șantier a construit nava și trebuie imediat contactați, astfel încât să găsească soluții pentru descărcarea navei”, a declarat fostul președinte.

Nava LPG Gas Lisbon, sub pavilion liberian, a fost avariată în urma unei explozii și a unui incendiu produse în Marea Neagră, la aproximativ 20 de mile marine de Sfântu Gheorghe. La bord se aflau peste 3.790 de tone de propan și 17 membri ai echipajului, care au fost salvați de autoritățile române.