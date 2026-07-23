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Incident violent într-un autobuz din București. Femeia care a lovit o controloare STB, sub control judiciar

O femeie a fost pusă sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce a lovit în repetate rânduri o controloare STB care i-a cerut să prezinte un card de călătorie valabil, într-un autobuz din Sectorul 1 al Capitalei.
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Iulian Moşneagu
23 iul. 2026, 12:12, Social
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Incidentul a avut loc miercuri, în jurul orei 13:30, în autobuzul STB 331, care circula între stațiile Piața Dorobanți și Piața Charles de Gaulle, potrivit unui comunicat transmis joi de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București.

Femeia se afla în autobuz în calitate de călător. În momentul în care controloarea i-a cerut să prezinte un card de călătorie valabil, aceasta a devenit violentă.

Potrivit procurorilor, femeia a tras-o de păr pe angajata STB și a lovit-o în mod repetat cu palmele și pumnii în zona feței, a umerilor, a brațelor și a pieptului.

Procurorii au pus în mișcare acțiunea penală față de femeie pentru ultraj. Joi, aceasta a fost plasată sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, până la 20 septembrie inclusiv.

În această perioadă, femeia nu poate părăsi România fără aprobarea prealabilă a procurorului competent.

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