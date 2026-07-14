Un polonez a bătut alt polonez crezând că este ucrainean

Incidentul s-a produs în weekend-ul trecut, în orașul Lodz. Potrivit Nexta, un polonez a agresat un alt polonez, crezând că este ucrainean.

Anchetatorii au stabilit că agresorul a auzit un trecător vorbind la telefon. L-a confundat cu un ucrainean, l-a lovit cu pumnul în cap și a început să-l înjure, afirmând că „nu are ce căuta în Polonia”.

Victima era, de fapt, un polonez, care a avut nevoie de îngrijiri medicale. Bărbatul a suferit o fractură de nas și de maxilar și a fost transportat la spital. Ulterior, el a depus o plângere la poliție.

Polițiștii încearcă să-l identifice pe agresor. Ei examinează înregistrările de pe camerele de supraveghere și caută martori.