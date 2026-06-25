Prima pagină » Politic » „România nu a fost parte a acestui conflict”. Reacția României după acuzațiile că a fost implicată în războiul SUA-Iran

„România nu a fost parte a acestui conflict”. Reacția României după acuzațiile că a fost implicată în războiul SUA-Iran

România nu a fost parte a acestui conflict, transmite joi Ministerul Afacerilor Externe al României, după ce Iranul a acuzat țara noastră și alte state membre NATO că au participat la „agresiunea americano-israeliană” împotriva Republicii Islamice.
„România nu a fost parte a acestui conflict”. Reacția României după acuzațiile că a fost implicată în războiul SUA-Iran
ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
25 iun. 2026, 17:13, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

MAE de la București contrazice informațiile lansate de purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei.

Oficialul iranian afirmă că declarațiile recente ale secretarului general al NATO reprezintă, în opinia Teheranului, o recunoaștere a implicării Alianței într-un război considerat ilegal de autoritățile iraniene.

„Italia și România sunt menționate în mod explicit de secretarul general al NATO ca participante la agresiunea împotriva Iranului”, a susținut Baghaei într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

Reacția MAE

Ministerul român de Externe susține însă că România nu a fost parte a acestui conflict și că prioritatea țării noastre a fost sprijinirea constantă a eforturilor diplomatice pentru dezescaladare.

MAE susține că decizia României la care se face referire a fost luată în contextul acordurilor bilaterale existente cu SUA: „România este o țară Aliată cu responsabilități și angajamente pe care le respectă pe deplin”.

MAE arată că toate deciziile le ia „sunt atent evaluate pentru a ne asigura că acestea sunt în conformitate cu prevederile Cartei ONU și cu normele relevante de drept internațional”.

Camera Deputaților și Senatul au votat în martie cererea venită din partea președintelui Nicușor Dan ca Statele Unite ale Americii să disloce temporar pe teritoriul României echipamente militare și forțe americane, în contextul războiului în desfășurare din Iran.

Recomandarea video

„Meduza morții:” ce se știe despre roiul de drone care ar fi doborât un F-15 al SUA în Iran
G4Media
Două cutremure masive au devastat Venezuela » Imagini înfiorătoare de pe stadioane: meciuri oprite de urgență
GSP.ro
Principialul Ilie Bolojan a luat un traseist politic de la SOS, băgat în Parlament de Diana Șoșoacă, și l-a făcut șef de organizație la PNL. Faceți cunoștință cu cel mai nou urmaș al lui Brătianu
Gandul
Ce au aflat procurorii despre Denise Rifai și Dan Bittman? Relațiile prezentatoarei de la Antena 1, devoalate
Cancan
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Prosport
Rusia îl declară persona non grata pe șeful interimar al Consulatului României la Sankt Petersburg: „Are 72 de ore să părăsească teritoriul”. România nu mai poate înființa un alt consulat
Libertatea
Cele 7 semne ale cancerului de prostată pe care bărbații nu trebuie să le ignore
CSID
Când va fi finalizat lotul 1 de pe Autostrada A0 Nord? Anunțul constructorului român
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da