„România nu a fost parte a acestui conflict”. Reacția României după acuzațiile că a fost implicată în războiul SUA-Iran

MAE de la București contrazice informațiile lansate de purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei.

Oficialul iranian afirmă că declarațiile recente ale secretarului general al NATO reprezintă, în opinia Teheranului, o recunoaștere a implicării Alianței într-un război considerat ilegal de autoritățile iraniene.

„Italia și România sunt menționate în mod explicit de secretarul general al NATO ca participante la agresiunea împotriva Iranului”, a susținut Baghaei într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

Reacția MAE

Ministerul român de Externe susține însă că România nu a fost parte a acestui conflict și că prioritatea țării noastre a fost sprijinirea constantă a eforturilor diplomatice pentru dezescaladare.

MAE susține că decizia României la care se face referire a fost luată în contextul acordurilor bilaterale existente cu SUA: „România este o țară Aliată cu responsabilități și angajamente pe care le respectă pe deplin”.

MAE arată că toate deciziile le ia „sunt atent evaluate pentru a ne asigura că acestea sunt în conformitate cu prevederile Cartei ONU și cu normele relevante de drept internațional”.

Camera Deputaților și Senatul au votat în martie cererea venită din partea președintelui Nicușor Dan ca Statele Unite ale Americii să disloce temporar pe teritoriul României echipamente militare și forțe americane, în contextul războiului în desfășurare din Iran.