Iranul transmite un mesaj ferm SUA: „Nu voi decideți când începe războiul și când se face pacea”

În același timp, tensiunile rămân ridicate în Strâmtoarea Ormuz, unul dintre cele mai importante puncte de tranzit pentru petrolul și gazele naturale la nivel mondial, mai anunță Euronews.

Teheran: Deciziile vor fi luate doar în interesul Iranului

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei, a declarat că orice decizie privind eventuale negocieri cu Statele Unite va fi luată exclusiv în funcție de interesele naționale ale Iranului. „Nu vom permite Statelor Unite să stabilească momentul războiului și al păcii”, a afirmat oficialul iranian. Acesta a precizat că schimbul de mesaje dintre Washington și Teheran continuă, însă atacurile militare americane au compromis condițiile necesare unor negocieri reale. În prezent, prioritatea autorităților iraniene este protejarea suveranității și integrității teritoriale a țării.

Donald Trump: „Dacă negocierile eșuează, vom reveni la operațiuni militare”

La rândul său, Donald Trump a susținut că Iranul ar fi solicitat reluarea dialogului, atât prin intermediari, cât și direct. Președintele american a declarat că Washingtonul este dispus să ofere diplomației o nouă șansă, însă a avertizat că răbdarea administrației americane nu este nelimitată. „Dacă negocierile eșuează, vom reveni la o operațiune militară de amploare”, a spus Trump, adăugând că Iranul a suferit pierderi importante în ultimele săptămâni.

Strâmtoarea Ormuz rămâne principalul punct de conflict

Deși schimburile de focuri s-au redus în ultimele zile, disputa privind Strâmtoarea Ormuz continuă să blocheze orice perspectivă de acord. Autoritățile iraniene au anunțat că discută cu Oman aspecte administrative legate de această rută maritimă strategică, însă insistă că dialogul este unul strict bilateral și că Statele Unite nu trebuie să fie implicate. Teheranul susține că deține autoritatea asupra tranzitului prin strâmtoare și că poate stabili rutele maritime aprobate, poziție contestată de Statele Unite, statele din Golf și de majoritatea comunității internaționale. Înaintea izbucnirii conflictului, aproximativ 20% din comerțul mondial cu petrol și gaze naturale tranzita această zonă.

Acuzații reciproce pe mare

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) susține că a interceptat șase nave comerciale care ar fi încercat să folosească rute neautorizate prin Strâmtoarea Ormuz, fiind nevoit să tragă focuri de avertisment pentru a le determina să se retragă. În același timp, autoritățile iraniene acuză Statele Unite că au impus o blocadă navală ilegală asupra navelor comerciale și petroliere iraniene. La rândul său, Comandamentul Central al armatei americane (CENTCOM) afirmă că a redirecționat 17 nave comerciale, a oprit alte două și a efectuat controale la bordul altor două vase pentru aplicarea restricțiilor maritime.

Economia iraniană rămâne sub presiune

Chiar dacă situația militară pare momentan mai stabilă, problemele economice din Iran continuă să se agraveze. Țara se confruntă cu pene de curent, dezechilibre în aprovizionarea cu combustibil, inflație ridicată și o scădere accentuată a puterii de cumpărare. Locuitori din Teheran intervievați de Euronews spun că multe familii au început să renunțe inclusiv la produse considerate de bază, precum fructele, deoarece veniturile nu mai țin pasul cu scumpirile. În paralel, rebelii houthi, susținuți de Iran, și-au intensificat atacurile asupra infrastructurii petroliere saudite și asupra navelor comerciale din Marea Roșie, sporind îngrijorările privind securitatea transporturilor maritime din regiune.