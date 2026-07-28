Consilierul lui Nicușor Dan pare să definească noua strategie a României privind dronele: „Pace prin forță”

Marius-Gabriel Lazurca a anunțat că președintele Nicușor Dan l-a trimis la Washington împreună cu generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, pentru discuții cu reprezentanții Administrației Trump și cu lideri ai Congresului american.

Scopul vizitei este consolidarea coordonării dintre România și Statele Unite în domeniul securității Mării Negre, după ce piloții români aflați la bordul unor avioane F-16 au doborât trei drone rusești în trei zile.

„Aceste amenințări ne amintesc cât de important este parteneriatul nostru solid de securitate cu Statele Unite și cât de recunoscători suntem pentru el”, a transmis Lazurca.

Consilierul prezidențial și-a încheiat mesajul cu formula „Peace through strength” – „Pace prin forță”.

Mesajul a fost însoțit de fotografia unui avion F-16 românesc, tipul de aeronavă folosit de Forțele Aeriene Române în recentele misiuni de interceptare și doborâre a dronelor rusești care au pătruns în spațiul aerian național.

Ce înseamnă „Pace prin forță”

Expresia folosită de Lazurca nu este una întâmplătoare. Asociată în special cu politica externă a fostului președinte american Ronald Reagan, aceasta a fost reluată frecvent de Donald Trump și a ajuns să definească strategii și documente oficiale ale Statelor Unite.

Formula descrie concepția potrivit căreia pacea nu poate fi protejată doar prin negocieri și declarații diplomatice, ci și prin existența unei capacități militare, economice și politice suficient de puternice pentru a descuraja un adversar să declanșeze un conflict.

Expresia este asociată în primul rând cu fostul președinte american Ronald Reagan. În timpul administrației sale, această abordare a stat la baza modernizării forțelor armate americane, a consolidării descurajării nucleare și a negocierilor cu Uniunea Sovietică dintr-o poziție de putere.

Reagan susținea că războaiele devin mai probabile atunci când statele democratice par slabe, deoarece adversarii pot fi tentați să le testeze limitele.

Donald Trump a readus formula în centrul politicii externe americane. Casa Albă a publicat în martie 2025 un document intitulat „President Trump is Leading with Peace Through Strength” – „Președintele Trump conduce prin politica păcii obținute prin forță”.

Formula a fost folosită și în documente strategice americane referitoare la refacerea bazei industriale de apărare, consolidarea capacității militare și protejarea intereselor Statelor Unite.

Expresia a intrat și în vocabularul liderilor europeni

Conceptul de „pace prin forță” nu mai este utilizat exclusiv de politicienii republicani din Statele Unite.

În ultimii ani, lideri europeni și reprezentanți ai NATO au folosit expresii similare atunci când au vorbit despre sprijinirea Ucrainei și despre necesitatea ca eventualele negocieri cu Rusia să fie purtate dintr-o poziție de putere.

Consiliul European a susținut că Ucraina trebuie să se afle în cea mai puternică poziție posibilă înaintea, în timpul și după eventualele negocieri de pace.

Fostul premier britanic Keir Starmer a declarat, la rândul său, că pacea trebuie obținută prin forță, iar secretarul general al NATO, Mark Rutte, a prezentat această abordare drept una dintre ideile fundamentale pe care a fost construită Alianța Nord-Atlantică.