Prima pagină » Politic » Consilierul lui Nicușor Dan pare să definească noua strategie a României privind dronele: „Pace prin forță”

Consilierul lui Nicușor Dan pare să definească noua strategie a României privind dronele: „Pace prin forță”

Consilierul prezidențial pentru securitate națională Marius-Gabriel Lazurca a încheiat mesajul prin care a anunțat că a fost trimis de președintele Nicușor Dan la Washington cu o formulă care pare să definească noua strategie a României privind dronele care pătrund în spațiul aerian național: „Peace through strength” – „Pace prin forță”..
Consilierul lui Nicușor Dan pare să definească noua strategie a României privind dronele: „Pace prin forță”
Sursa: MARIUS DUMBRAVEANU / MEDIAFAX FOTO
Gabriel Negreanu
28 iul. 2026, 13:25, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Marius-Gabriel Lazurca a anunțat că președintele Nicușor Dan l-a trimis la Washington împreună cu generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, pentru discuții cu reprezentanții Administrației Trump și cu lideri ai Congresului american.

Scopul vizitei este consolidarea coordonării dintre România și Statele Unite în domeniul securității Mării Negre, după ce piloții români aflați la bordul unor avioane F-16 au doborât trei drone rusești în trei zile.

„Aceste amenințări ne amintesc cât de important este parteneriatul nostru solid de securitate cu Statele Unite și cât de recunoscători suntem pentru el”, a transmis Lazurca.

Consilierul prezidențial și-a încheiat mesajul cu formula „Peace through strength” – „Pace prin forță”.

Mesajul a fost însoțit de fotografia unui avion F-16 românesc, tipul de aeronavă folosit de Forțele Aeriene Române în recentele misiuni de interceptare și doborâre a dronelor rusești care au pătruns în spațiul aerian național.

Ce înseamnă „Pace prin forță”

Expresia folosită de Lazurca nu este una întâmplătoare. Asociată în special cu politica externă a fostului președinte american Ronald Reagan, aceasta a fost reluată frecvent de Donald Trump și a ajuns să definească strategii și documente oficiale ale Statelor Unite.

Formula descrie concepția potrivit căreia pacea nu poate fi protejată doar prin negocieri și declarații diplomatice, ci și prin existența unei capacități militare, economice și politice suficient de puternice pentru a descuraja un adversar să declanșeze un conflict.

Expresia este asociată în primul rând cu fostul președinte american Ronald Reagan. În timpul administrației sale, această abordare a stat la baza modernizării forțelor armate americane, a consolidării descurajării nucleare și a negocierilor cu Uniunea Sovietică dintr-o poziție de putere.

Reagan susținea că războaiele devin mai probabile atunci când statele democratice par slabe, deoarece adversarii pot fi tentați să le testeze limitele.

Donald Trump a readus formula în centrul politicii externe americane. Casa Albă a publicat în martie 2025 un document intitulat „President Trump is Leading with Peace Through Strength” – „Președintele Trump conduce prin politica păcii obținute prin forță”.

Formula a fost folosită și în documente strategice americane referitoare la refacerea bazei industriale de apărare, consolidarea capacității militare și protejarea intereselor Statelor Unite.

Expresia a intrat și în vocabularul liderilor europeni

Conceptul de „pace prin forță” nu mai este utilizat exclusiv de politicienii republicani din Statele Unite.

În ultimii ani, lideri europeni și reprezentanți ai NATO au folosit expresii similare atunci când au vorbit despre sprijinirea Ucrainei și despre necesitatea ca eventualele negocieri cu Rusia să fie purtate dintr-o poziție de putere.

Consiliul European a susținut că Ucraina trebuie să se afle în cea mai puternică poziție posibilă înaintea, în timpul și după eventualele negocieri de pace.

Fostul premier britanic Keir Starmer a declarat, la rândul său, că pacea trebuie obținută prin forță, iar secretarul general al NATO, Mark Rutte, a prezentat această abordare drept una dintre ideile fundamentale pe care a fost construită Alianța Nord-Atlantică.

Recomandarea video

Teren cumpărat de compania de stat Nuclearelectrica de 16 ori mai scump / Cum a fost „evaporată” protecția statului în proiectul reactoarelor nucleare mici de la Doicești
G4Media
Incident neașteptat în direct » Prezentatoarea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit: „Știe ce face, e cu intenție”
GSP.ro
DOSAR Defibrilatoarele recuperate din cadavre ajungeau la medicul Tesloianu prin curieri. Traseul aparatelor interzise până la montajul în pacienți
Gandul
A venit nota de plată după un scandal uriaș în culisele PRO TV. Omul-cheie, scos din grilă, revine spectaculos și va primi zeci de mii de euro
Cancan
Imagini incendiare! Natalia Mateuț s-a dezlănțuit pe iaht, în costum de baie
Prosport
O elevă medaliată cu aur internațional la chimie aplicată a dat în judecată Universitatea de Medicină din București pentru că i s-a luat dreptul de a fi admisă fără examen
Libertatea
Povestea hepatitei: 191 de oameni s-au îmbolnăvit după o vaccinare. Cazul misterios care a ajutat la descoperirea hepatitei în 1885
CSID
JAECOO lansează un nou SUV hibrid în România. Ce știm despre Jaecoo 5 SHS-S?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia