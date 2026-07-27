Cum relatează presa de la Moscova expulzarea unui diplomat rus, după încălcările spațiului aerian al României cu drone

Ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat luni, 27 iulie, de urgență la Ministerul Afacerilor Externe (MAE), după încălcările repetate ale spațiului aerian al României de către Federația Rusă din ultimele zile.

„Din dispoziția ministrului afacerilor externe, Oana Țoiu, ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat luni, 27 iulie 2026, la sediul Ministerului Afacerilor Externe. Convocarea a survenit ca reacție fermă la violările repetate ale spațiului aerian al României din perioada 24-26 iulie 2026, interval în care Armata Română a doborât trei drone pătrunse neautorizat pe teritoriul național”, a transmis MAE, într-un comunicat de presă.

În urma acestei întrevederi, presa rusească a început să relateze despre prezența oficială a lui Vladimir Lipaev la Ministerul de Externe, unde, conform informațiilor, i-au fost prezentate fragmente din drona doborâtă pe teritoriul României, componente despre care ancheta desfășurată de Parchet a confirmat oficial că sunt de proveniență rusească.

De asemenea, MAE a anunțat că un membru al misiunii diplomatice a Federației Ruse la București a fost declarat persoană inacceptabilă și trebuie să părăsească teritoriul României în termen de cinci zile.

Agenția rusească de presă TASS a scris despre această decizie luată de ministerul din România, relatând că „România expulzează un diplomat rus după ce Forțele Aeriene Române au doborât trei drone în spațiul său aerian pe parcursul a trei zile, Bucureștiul susținând că aceste drone erau de origine rusă, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe al României într-un comunicat.”.

De asemenea, ministerul de Externe al României a transmis că protestează față de ceea ce a calificat drept acțiuni ilegale și iresponsabile și a spus că Federația Rusă este singura responsabilă pentru incidentele produse.

Subiectul a fost relatat și de către TASS, care a scris că „partea română a înmânat un «protest ferm» șefului misiunii diplomatice ruse. Acesta a primit, de asemenea, o notă verbală prin care i se cerea ca unul dintre diplomații ruși să părăsească țara în termen de cinci zile. România și-a rechemat, de asemenea, ambasadorul de la Moscova la București pentru consultări.”

Într-un interviu acordat tot pentru TASS, ambasadorul Rusiei la București a catalogat drept „o punere în scenă propagandistică” faptul că a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe, unde i-a fost transmis respectivul protest privind acțiunile Rusiei.

„Este clar că aceasta este o manevră propagandistică, al cărei scop este de a împiedica noi atacuri ale forțelor armate ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene de pe Dunăre și de la Marea Neagră, care este utilizată în mod activ de NATO pentru a furniza arme și echipamente Forțelor Armate Ucrainene prin teritoriul României”, a declarat el pentru TASS.

Potrivit lui Lipaev, „partea română, ca de obicei, s-a limitat la acuzații nefondate și nejustificate la adresa Rusiei, refuzând să dezvăluie orice parametri tehnici de zbor care ar permite identificarea dronelor și nu a furnizat nicio dovadă concretă privind originea acestora”.

„Expulzarea nejustificată a unui angajat al ambasadei nu va rămâne fără răspuns din partea Rusiei”, a mai adăugat Lipaev la adresa României.

„Partea română a fost avertizată cu privire la pericolul unei escaladări suplimentare a confruntării cu Federația Rusă și la implicarea Forțelor Armate Române în operațiuni de luptă directe în spațiul aerian ucrainean. S-a subliniat încă o dată că Rusia nu a trimis și nu trimite drone de luptă către ținte situate pe teritoriul României, iar orice speculație pe această temă este complet nefondată.”, a mai precizat acesta.

Kremlinul susține că originea dronelor este necunoscută, deși România spune că sunt rusești

În același timp, platforma EUvsDisinfo, instrument al Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) dedicat combaterii dezinformării, arată că ecosistemul de propagandă al Kremlinului continuă să promoveze narațiunea falsă potrivit căreia originea dronelor care au încălcat spațiul aerian al României în ultimele trei zile ar fi „necunoscută”.

EUvsDisinfo oferă ca exemplu portalul de propagandă rus RT, care promovează această narațiune. Potrivit platformei, este o tactică folosită frecvent de Kremlin pentru a crea confuzie și a evita asumarea responsabilității pentru incidentele de securitate produse la granița estică a NATO.

Afirmații contrazic însă concluziile autorităților române. Ministerul Apărării Naționale și Parchetul General au confirmat că dronele care au încălcat spațiul aerian al României sunt de fabricație rusească.

The Kremlin’s disinformation ecosystem continues circulating the false claim that the origin of the drones that have violated Romanian airspace over the past three days remains unknown. Romanian authorities have already identified them as Russian-made UAVs and directly… https://t.co/tU1u0Qpjxp pic.twitter.com/b92qPjzJcP — EUvsDisinfo (@EUvsDisinfo) July 27, 2026

Tactica are ca scop reorientarea atenției asupra Ucrainei, având în vedere că toate canalele de știri pro-kremlin promovează aceleași idei, prin care sunt negate acțiunile ostile ale Rusiei asupra statelor. Este un discurs care are ca scop diminuarea puterii și influenței pe care Uniunea Europeană o are în a apăra țările europene.

De la începutul invaziei rusești în Ucraina, fragmente de drone de tip Shahed au ajuns în mod repetat pe teritoriul României, în special în județul Tulcea și Galați. Incidentele au dus la emiterea unor mesaje RO-Alert pentru populație și la ridicarea de la sol a avioanelor de luptă ale Forțelor Aeriene Române.