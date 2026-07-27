Prima reacție a ambasadorului Rusiei la București, după ce a fost convocat la MAE în cazul dronelor: Expulzarea unui angajat al ambasadei „nu va rămâne fără un răspuns adecvat”

Ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, a reacționat, într-un interviu acordat agenției de presă rusă de stat TASS, la protestul oficial al României față de încălcările repetate ale spațiului aerian național.

El a susținut că decizia de convocare a acestuia la Ministerul Afacerilor Externe reprezintă un „spectacol propagandistic”.

„Este evident că este vorba despre un spectacol propagandistic, al cărui scop este de a împiedica noi lovituri ale Forțelor Armate ale Federației Ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre și de la Marea Neagră, utilizată în mod activ de blocul NATO pentru livrarea de arme și echipamente către Forțele Armate ale Ucrainei prin teritoriul României”, a declarat ambasadorul Rusiei la București în interviul pentru TASS.

Expulzarea unui angajat al Ambasadei va avea consecințe, susține Lipaev

El a mai spus că autoritățile române au fost avertizate cu privire la riscul escaladării tensiunilor dintre cele două state.

„Partea română a fost avertizată asupra pericolului unei escaladări suplimentare a confruntării cu Federația Rusă și a implicării Forțelor Armate Române în ostilități directe în spațiul aerian al Ucrainei”, a afirmat Lipaev.

Acesta a reiterat poziția Moscovei, susținând că Rusia nu a desfășurat atacuri cu drone asupra teritoriului României.

„S-a subliniat încă o dată că Rusia nu a trimis și nu trimite drone de luptă către ținte aflate pe teritoriul României, iar toate speculațiile pe această temă sunt lipsite de temei”, a declarat ambasadorul rus.

Lipaev a mai avertizat și asupra faptului că decizia autorităților române de a expulza un diplomat rus va avea consecințe.

„Expulzarea nejustificată a unui angajat al ambasadei nu va rămâne fără un răspuns adecvat din partea Rusiei”, a declarat Vladimir Lipaev pentru TASS.

Un diplomat rus, declarat persoană „inacceptabilă”. Trebuie să părăsească România în cinci zile

Comentariile sale vin după ce luni, Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat luni pe ambasadorul Federației Ruse la București, ca reacție la încălcările repetate ale spațiului aerian al României din perioada 24 – 26 iulie, când Armata Română a doborât trei drone intrate neautorizat pe teritoriul național.

În cadrul discuției, oficialii români i-au prezentat ambasadorului fragmente din una dintre dronele distruse, iar Ministerul precizează că investigațiile desfășurate de Parchet au confirmat oficial că acestea sunt de proveniență rusească.

În cadrul convocării, ambasadorului Federației Ruse i-a fost înmânată nota verbală prin care autoritățile române îl notifică oficial că un diplomat al Ambasadei a fost declarat persoană inacceptabilă pe teritoriul României.

Conform deciziei comunicate de MAE, diplomatul are obligația de a părăsi teritoriul României în termen de cinci zile.

Măsura reprezintă unul dintre cele mai ferme demersuri diplomatice adoptate de România în relația cu Federația Rusă de la începutul războiului din Ucraina.

În paralel, Ministerul Afacerilor Externe a mai anunțat că ambasadorul României în Rusia a fost chemat de urgență la București pentru consultări.