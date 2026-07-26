Mihai Fifor îi reproșează Oanei Țoiu reacția întârziată după incidentele cu drone rusești: „Oana Țoiu, mai sunteți pe planetă?”

Într-o postare publicată duminică, pe Facebook, Fifor i s-a adresat ministrului de Externe, Oana Țoiu, întrebând unde este reacția diplomatică a României după cele trei incidente produse în ultimele zile.

„Oana Țoiu, mai sunteți pe planetă? Sau în weekend funcționează doar Armata României? Oare câte drone trebuie să mai doboare militarii români până când vă treziți din dulcea picoteală, doamnă ministru? Asta pentru că, în timp ce Armata României își face impecabil datoria, Ministerul Afacerilor Externe tace solemn. Probabil numără drone. După trei incidente consecutive în doar câteva zile, România are nevoie nu doar de un răspuns militar eficient, ci și de unul diplomatic, ferm și fără echivoc”, a scris fostul ministru.

Acțiuni care testează vigilența României și a NATO

Mihai Fifor susține că succesiunea incidentelor cu drone în spațiul aerian, apele teritoriale și în proximitatea Zonei Economice Exclusive a României nu mai poate fi considerată o simplă consecință colaterală a războiului din Ucraina, ci reprezintă acțiuni care testează vigilența României și a Alianței Nord-Atlantice.

Totodată, fostul ministru afirmă că România trebuie să continue investițiile în apărarea Mării Negre, în protecția spațiului aerian și a apelor teritoriale, precum și în consolidarea interoperabilității cu aliații NATO.

Fifor apreciază activitatea militarilor români implicați în misiunile de apărare aeriană și consideră că aceștia „și-au făcut exemplar datoria”, subliniind că deciziile de intervenție trebuie să aibă ca prioritate protejarea populației civile.

În finalul mesajului, fostul ministru a remarcat că Ministerul Afacerilor Externe a convocat, între timp, ambasadorul Federației Ruse la București, după noile incidente.

„Mă bucur că, între timp, MAE a reacționat și a convocat ambasadorul Federației Ruse. Probabil așa sunt setați… se declanșează la trei”, a scris Mihai Fifor.