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Italia și-a întărit prezența militară pe flancul estic după incidentul de la Galați, anunță Oana Țoiu

Italia și-a consolidat prezența militară în România în urma incidentului provocat de explozia unei drone rusești în apropierea Galațiului, iar aeronavele italiene Eurofighter Typhoon au participat inclusiv la misiunile desfășurate în contextul celui mai recent incident aerian de la granița României.
Italia și-a întărit prezența militară pe flancul estic după incidentul de la Galați, anunță Oana Țoiu
Sursa foto: Facebook/Oana Țoiu
Oana Antipa
26 iul. 2026, 10:28, Politic
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Informația a fost confirmată de ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, prin intermediul unei postări pe platforma Facebook. Oficialul a subliniat că măsurile adoptate reflectă solidaritatea dintre aliații NATO și contribuie la întărirea securității pe flancul estic.

Italia a trimis militari și avioane Eurofighter în România

Ministrul Afacerilor Externe a afirmat că răspunsul diplomatic și militar al României după explozia dronei rusești de la Galați a beneficiat de un sprijin internațional consistent, Italia fiind unul dintre primii aliați care au reacționat.

Potrivit Oanei Țoiu, în luna iunie a fost dislocat în România un detașament italian format din aproximativ 180 de militari, piloți și personal tehnic, împreună cu patru aeronave Eurofighter Typhoon.

Acestea desfășoară, alături de Forțele Aeriene Române, misiuni de poliție aeriană sub comandă NATO, în cadrul măsurilor de întărire a securității spațiului aerian aliat.

Două aeronave italiene au participat la misiunea de urmărire a dronei

Ministrul de Externe a precizat că două dintre avioanele Eurofighter italiene au participat la misiunea de monitorizare a dronei implicate în incidentul de vineri.

Potrivit acesteia, operațiunea a contribuit la consolidarea interoperabilității dintre Forțele Aeriene Române și cele ale statelor aliate. „Toți suntem mândri de pilotul român – meritul îi aparține și este însoțit de excelenta coordonare și muncă de echipă cu aliații”, a transmis Oana Țoiu.

Discuții cu ministrul italian de Externe

Șefa diplomației române a anunțat că i-a mulțumit omologului său italian, Antonio Tajani, pentru sprijinul acordat României.

Potrivit acesteia, ministrul italian și-a reafirmat angajamentul privind continuarea prezenței militare italiene pe flancul estic al NATO și susținerea acordată României în actualul context de securitate.

Conferință regională pe tema combaterii dezinformării

Oana Țoiu a mai anunțat că, în această toamnă, Ministerul Afacerilor Externe va găzdui, împreună cu Secretariatul General al Inițiativei Central Europene, cu sediul în Italia, o reuniune ministerială a statelor membre.

Potrivit ministrului, unul dintre subiectele aflate pe agenda conferinței va fi consolidarea componentei de apărare prin combaterea dezinformării, în contextul amenințărilor hibride generate de războiul din Ucraina.

În același mesaj, oficialul a apreciat activitatea Ministerului Apărării Naționale, despre care a spus că a avut un rol important atât în gestionarea incidentelor recente, cât și în combaterea campaniilor de dezinformare care au însoțit fiecare astfel de episod.

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