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„Nu sunt un accident, sunt un tipar”: Oana Țoiu, reacție după a doua dronă doborâtă

Ministrul Afacerilor Externe Oana Țoiu a declarat, în contextul celei de-a doua drone doborâte pe teritoriul României, că dronele „nu sunt un accident, sunt un tipar. Iar răspunsul nostru la acest tipar este consecvența”.
„Nu sunt un accident, sunt un tipar”: Oana Țoiu, reacție după a doua dronă doborâtă
Sursa foto: Alexandra Pandrea/GMN/Mediafax Foto
Ioana Târziu
25 iul. 2026, 11:22, Politic
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Sâmbătă, Ministrul Afacerilor Externe Oana Țoiu a reacționat la cea de-a doua dronă doborâtă pe teritoriul României.

„Pentru a doua oară în două zile, un pilot român de F-16 a doborât o dronă care a încălcat spațiul nostru aerian național”, a scris aceasta.

Ea a adăugat că „în această dimineață, drona a fost interceptată și distrusă în zona Deltei Dunării, la aproximativ 10 km vest de Sfântu Gheorghe”.

De asemenea, „acum știm mai multe și despre interceptarea de vineri, Parchetul General a confirmat că drona doborâtă lângă Padina era o dronă de tip Shahed. Același tip pe care Rusia îl lansează, noapte de noapte, împotriva Ucrainei”.

„Două incursiuni în 48 de ore nu sunt un accident, sunt un tipar, iar răspunsul nostru la acest tipar este consecvența: detectare, interceptare, protejarea cetățenilor noștri, transparență deplină cu aliații noștri”, a afirmat Țoiu.

„Le mulțumesc piloților noștri și Forțelor Armate Române pentru că au dovedit că spațiul nostru aerian este apărat. Granițele României nu sunt negociabile. Vom împărtăși concluziile ambelor anchete cu aliații noștri și partenerii UE”, a conchis ea.

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