László Tőkés cere autonomie pentru Ținutul Secuiesc, lângă Viktor Orbán la Băile Tușnad: „De ce autodeterminarea maghiarilor este un subiect tabu?”

„Pe bună dreptate ne întrebăm de ce autodeterminarea internă a comunității noastre maghiare este considerată un subiect tabu în țara noastră”, a declarat László Tőkés.

Cereri privind reorganizarea administrativă a României

Tőkés a afirmat că organizația pe care o conduce, alături de Consiliul Național Secuiesc, continuă să susțină „autodeterminarea teritorială a Ținutului Secuiesc” și „autonomia pe criteriu personal a maghiarilor din Transilvania”.

El a cerut și recunoașterea oficială a unor regiuni istorice precum Ținutul Secuiesc și Partium, în perspectiva unei eventuale reorganizări administrativ-teritoriale a României.

„Susținem recunoașterea marilor regiuni Transilvania, Moldova și Țara Românească, precum și a regiunilor istorice Bucovina, Dobrogea, Oltenia, Ținutul Moților, Ținutul Secuiesc și Partium, mai ales în perspectiva viitoarei reorganizări administrative a României”, a spus Tőkés.

Acesta a făcut referire și la discuțiile privind o eventuală unire a României cu Republica Moldova, folosindu-le ca argument pentru reluarea dezbaterii privind statutul comunității maghiare.

Un minut de reculegere pentru maghiarii și românii plecați din țară

O parte importantă a intervenției sale a fost dedicată declinului demografic. Tőkés a susținut că imaginea Transilvaniei drept regiune multiculturală a devenit „un simplu eufemism”, la 106 ani de la Tratatul de la Trianon.

Potrivit acestuia, diversitatea etnică a Transilvaniei aparține tot mai mult trecutului, după plecarea aproape în totalitate a sașilor și șvabilor și după dispariția unei mari părți a comunității evreiești.

Tőkés a afirmat că și comunitatea maghiară este afectată de scăderea natalității, asimilare și emigrare.

„Acum este rândul nostru, iar pentru această situație suntem vinovați și noi, maghiarii de astăzi. Deficitul sporului natural, asimilarea artificială și emigrarea prezentată drept mobilitate ne răresc rândurile”, a declarat liderul Consiliului Național Maghiar din Transilvania.

El le-a cerut celor prezenți să țină un minut de reculegere pentru membrii comunității maghiare care au părăsit România, dar și pentru milioanele de români care au emigrat în cele peste trei decenii de după căderea comunismului.

„Să păstrăm un moment de reculegere pentru membrii absenți ai comunității noastre naționale amenințate și pentru frații noștri români care suferă din cauza crizei demografice”, a spus Tőkés, cerând guvernelor „responsabile sau iresponsabile” ale României să acorde atenție acestei probleme.

Presa din Ungaria a relatat că participanții au păstrat un minut de tăcere, iar Tőkés a vorbit despre soarta maghiarilor și românilor plecați din țară ca despre una dintre principalele provocări ale regiunii.

Viktor Orbán, prezentat drept „premier”

La finalul intervenției, László Tőkés l-a întâmpinat pe Viktor Orbán cu referire la „solidaritatea luptelor comune din tinerețe” și l-a prezentat publicului drept „prim-ministru”, formulare primită cu aplauze puternice de participanți.

„Astăzi m-am convins că a pus stăpânire pe el calmul strategic”, a mai spus Tőkés despre liderul Fidesz.

Discursurile au t loc în cadrul celei de-a 35-a ediții a Universității de Vară și Taberei Studențești de la Băile Tușnad, desfășurată în perioada 21–26 iulie. Evenimentul oficial de sâmbătă i-a avut pe scenă pe Viktor Orbán și László Tőkés, iar moderator a fost parlamentarul ungar Németh Zsolt.

Actualul premier al Ungariei nu a fost invitat la Tușnad

Prezența lui Viktor Orbán pe scena de la Băile Tușnad are loc într-un context politic cu totul diferit față de edițiile precedente. Orbán nu mai este prim-ministrul Ungariei, funcția fiind ocupată din 9 mai 2026 de Péter Magyar, liderul partidului TISZA.

Actualul șef al Guvernului de la Budapesta nu a fost însă invitat la ediția din acest an a Universității de Vară, iar organizatorii nu au inclus în program nici reprezentanți ai noii puteri ungare.

Péter Magyar a criticat decizia organizatorilor și a cerut să fie invitat la Băile Tușnad pentru o dezbatere publică cu Orbán. El a invocat faptul că evenimentul a fost finanțat cu sute de milioane de forinți din banii contribuabililor ungari.

„Nu fiți lași, invitați-l pe premierul Ungariei!”, a transmis Péter Magyar, provocându-l pe Viktor Orbán să accepte o confruntare publică la Tușnad.