Războiul Orban-Magyar se mută în România. Bătălia politică a weekendului se dă la Băile Tușnad

Confruntarea față în față nu va avea loc, Péter Magyar nefiind invitat la eveniment. Premierul Ungariei a acuzat însă organizatorii că evită o dezbatere reală și le-a reamintit că Tusványos este finanțat inclusiv din banii contribuabililor ungari.

„Nu fiți lași, invitați-l pe premierul Ungariei!”, a transmis Magyar, declarându-se pregătit să vină în România și să participe la o dezbatere publică cu Viktor Orbán.

Péter Magyar: Orbán să-și găsească „curajul”

Péter Magyar a susținut că un eveniment care primește sute de milioane de forinți din fonduri publice ar trebui să găzduiască discuții autentice între putere și opoziție, nu doar intervenții ale politicienilor apropiați de FIDESZ.

Premierul și-a exprimat speranța că Viktor Orbán își va găsi „curajul” pentru o confruntare directă, eventual chiar în tabăra de la Băile Tușnad.

Organizatorul principal Németh Zsolt a recunoscut anterior că Péter Magyar nu a fost invitat. Mai mulți reprezentanți ai partidului TISZA, printre care Tarr Zoltán și Kapitány István, ar fi primit invitații pentru diferite dezbateri, însă le-au refuzat. În consecință, formațiunea aflată la guvernare la Budapesta nu este reprezentată la ediția din acest an.

Fondatorul transilvănean al Tusványos, Toró T. Tibor, a declarat că ar exista loc atât pentru reprezentanții Guvernului ungar, cât și pentru dezbateri politice substanțiale. El a explicat însă că impactul schimbării majore de putere din Ungaria nu este încă pe deplin clarificat și și-a exprimat speranța că o asemenea confruntare va putea fi organizată la ediția viitoare.

Orbán vorbește pentru prima dată la Tușnad din postura de lider al opoziției

Viktor Orbán urmează să urce sâmbătă, de la ora 10:30, pe scena principală de la Băile Tușnad. Alături de el se vor afla europarlamentarul László Tőkés, președintele Consiliului Național Maghiar din Transilvania, și deputatul FIDESZ Németh Zsolt, unul dintre fondatorii evenimentului.

Discursul are anul acesta o semnificație specială: este prima apariție a lui Viktor Orbán la Tusványos, după aproximativ 17 ani, în care acesta nu mai este premier al Ungariei, ci liderul principalului partid de opoziție.

Universitatea de Vară de la Băile Tușnad a fost creată inițial ca forum al dialogului româno-maghiar, dar a devenit treptat scena marilor discursuri ideologice ale lui Orbán. Tot aici, în 2014, liderul maghiar a prezentat conceptul „statului iliberal”, iar în anii următori și-a anunțat numeroase direcții de politică internă și externă.

Ediția cu numărul 35, desfășurată între 21 și 25 iulie, reunește actuali și foști parlamentari FIDESZ, reprezentanți ai comunităților maghiare din România, Serbia, Croația, Slovenia și Ucraina, dar și profesori, jurnaliști și sociologi. Tema evenimentului este „Tusványos 35 – Întreg cu tine!”.

Magyar l-a învins categoric pe Orbán

La alegerile din aprilie, partidul TISZA, condus de Péter Magyar, a obținut 53,18% din voturile pe liste și 141 dintre cele 199 de mandate ale Parlamentului, dobândind o majoritate constituțională de două treimi.

FIDESZ-KDNP a primit 38,61% din voturi și 52 de mandate, pierzând puterea după 16 ani de guvernare neîntreruptă sub conducerea lui Viktor Orbán.

Ajuns la conducerea Guvernului în luna mai, Magyar a început în ritm accelerat demontarea unor instituții și mecanisme create în timpul regimului Orbán. Noua putere a restructurat presa publică, a desființat Oficiul pentru Protecția Suveranității și a promovat modificări constituționale privind justiția, lupta anticorupție și limitarea mandatelor parlamentarilor.

Una dintre modificări a dus la încheierea anticipată a mandatului președintelui Tamás Sulyok, ales în 2024 cu sprijinul FIDESZ. Reforma introduce și o limită de 12 ani pentru mandatele parlamentarilor, măsură care ar putea elimina din Legislativ numeroși veterani ai partidului lui Orbán.

Viktor Orbán a calificat acțiunile noului Guvern drept „tiranie” și a anunțat declanșarea unei mișcări de „rezistență pașnică”. De cealaltă parte, Magyar susține că măsurile sunt necesare pentru eliminarea corupției și reconstruirea instituțiilor democratice.