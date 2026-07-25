Nicușor Dan: O nouă dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc de un pilot de F-16

Update. Au apărut imagini pe rețelele sociale cu momentul doborârii dronei

Imagini apărute sâmbătă dimineață pe rețelele sociale par să surprindă momentul în care un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române neutralizează drona intrată în spațiul aerian național. Autenticitatea și locul exact al filmării nu au fost confirmate oficial de MApN.

Update. Același pilot, la manșa aceluiași F-16, a doborât două drone în mai puțin de 24 de ore. Ce se știe despre pilotul român

Același pilot român, aflat la manșa aceleiași aeronave F-16 și ajutat de același coleg, a doborât sâmbătă dimineață o nouă dronă care pătrunsese neautorizat în spațiul aerian al României, a anunțat Ministerul Apărării Naționale.

Este a doua intervenție reușită a militarului în mai puțin de 24 de ore, după ce vineri a neutralizat o dronă deasupra județului Buzău.

Update. MApN: A fost neutralizată de avioane F-16 lângă granița cu Ucraina

O nouă dronă care a pătruns neautorizat în spațiul aerian al României a fost doborâtă sâmbătă dimineață, 25 iulie, de avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române, a anunțat Ministerul Apărării Naționale.

Potrivit MApN, ținta aeriană a fost detectată la ora 08:22 de sistemele de supraveghere radar, în timp ce evolua în zona de frontieră cu Ucraina.

„Aeronavele au interceptat ținta aeriană și au executat procedurile standard de identificare și neutralizare”, a transmis Ministerul Apărării.

Update. Miruță: „ Încă o dronă intrată ilegal în spațiul aerian românesc a fost doborâtă de militarii români”

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a transmis că „încă o dronă intrată ilegal în spațiul aerian românesc a fost doborâtă de militarii români în această dimineață, la ora 8:34, la 9,6 km vest de localitatea Sfântu Gheorghe”. Miruță a precizat că drona a fost „observată de radarele MApN intrând în spațiul nostru aerian la ora 8:22 și a fost lovită câteva minute mai târziu de un avion de vânătoare F-16 românesc”.

Uptade. Un mesaj RO-Alert a fost emis în județul Tulcea

În jurul orei 08:26, în Tulcea a fost emis un mesaj RO-Alert. Nu au fost înregistrare apeluri la 112, transmite ISU Tulcea.

Știrea inițială

O nouă dronă care a pătruns în spațiul aerian al României a fost doborâtă sâmbătă dimineață, 25 iulie, de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române. Incidentul s-a produs la numai o zi după ce un alt aparat fără pilot a traversat o parte importantă a estului țării și a fost neutralizat în județul Buzău.

Președintele Nicușor Dan a declarat că incidentul a avut loc sâmbătă dimineață, în jurul orei 8:30.

„În această dimineață, la ora 8:30, o nouă dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc, la 10 km vest de localitatea Sfântu Gheorghe (Deltă). Drona a fost doborâtă de un pilot român dintr-un avion F-16”, a transmis șeful statului, pe Facebook.

A doua dronă doborâtă în mai puțin de 24 de ore

Incidentul de sâmbătă vine la mai puțin de 24 de ore după prima operațiune în care un avion românesc a doborât o dronă care pătrunsese neautorizat în spațiul aerian național de la începutul invaziei ruse în Ucraina.

Vineri, 24 iulie, radarele MApN au detectat la ora 9:39 o țintă aeriană aflată la aproximativ 20 de kilometri est de Sulina. Aparatul a intrat ulterior în România și a urmat traseul Sulina–Brăila–Fetești–Buzău. Două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene și două avioane F-16 românești au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea țintei.

La ora 11:02, unul dintre avioanele F-16 românești a lansat o rachetă aer-aer și a doborât drona deasupra unei zone nelocuite din apropierea comunei Padina, județul Buzău. Nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale.

Parchetul General a anunțat ulterior că aparatul era o dronă de tip Shahed. Fragmente ale dronei și ale rachetei interceptoare au fost găsite în zona Padina, iar un crater și alte rămășițe ale rachetei aer-aer au fost identificate în apropiere de Tătaru, județul Brăila. Procurorii au deschis un dosar penal in rem.

Drona rusească prăbușită peste un bloc din Galați

Cel mai grav incident provocat până acum de o dronă pe teritoriul României s-a produs pe 29 mai 2026, la Galați. Fragmentele unei drone rusești de atac Geran-2 au căzut peste un bloc de locuințe, iar explozia a provocat rănirea ușoară a două persoane.

Ancheta tehnică a confirmat originea rusească a aparatului. Președintele Nicușor Dan a declarat atunci că drona ar fi transportat, potrivit estimărilor preliminare, cel puțin 30 de kilograme de explozibil. Avioanele F-16 și un elicopter Puma SOCAT au urmărit ținta, dar aceasta nu a fost doborâtă deoarece folosirea armamentului deasupra unei zone dens populate ar fi pus în pericol locuitorii.

Un alt incident avusese loc pe 25 aprilie, când fragmente de dronă au căzut într-o zonă rezidențială din Galați. În aceeași perioadă, resturi de aparat care conțineau o încărcătură explozivă au fost descoperite și în zona localităților Luncavița și Văcăreni, din județul Tulcea.

România are din 2025 lege pentru neutralizarea dronelor

România dispune din mai 2025 de un cadru legal care permite neutralizarea și distrugerea aeronavelor fără pilot care folosesc neautorizat spațiul aerian național.

Legea nr. 73/2025 definește inclusiv „focul de nimicire” și permite folosirea mijloacelor militare împotriva dronelor care reprezintă o amenințare, însă intervențiile trebuie executate cu prioritate pentru protejarea vieții și evitarea producerii unor pagube la sol.