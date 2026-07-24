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Ursula von der Leyen, despre drona din Buzău: „Felicit Armata Română pentru reacția rapidă”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un un mesaj după drona doborâtă la Buzău. Aceasta le-a transmis felicitări Armatei române pentru doborârea dronei.
Ursula von der Leyen, despre drona din Buzău: „Felicit Armata Română pentru reacția rapidă”
Daiana Rob
24 iul. 2026, 16:17, Social
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„Spațiul aerian european a fost încă o dată încălcat de o incursiune a unei drone. Felicit Armata română pentru reacția sa rapidă și eficientă, care a asigurat securitatea noastră comună”, a transmis Von der Leyen vineri, într-un mesaj publicat pe X.

Președinta Comisiei Europene a mai precizat că întărirea „apărării și a și a capacității de descurajare de-a lungul frontierei noastre de est rămâne o prioritate absolută”.

Drona care a pătruns, vineri, în spațiul aerian al României a fost doborâtă la ora 11:00 de un pilot al Armatei Române al unuia dintre cele două avioane F-16. De asemenea, în misiune s-au angajat și două aeronave Europfighter Typhoon ale aviației italiene.

Drona a fost identificată pe radar la ora 09.39, la aproximativ 20 de kilometri est de Sulina și a urmat un traseu în zig-zag, ajungând la Brăila și Fetești înainte de a schimba direcția spre Buzău, acolo unde a fost doborâtă pe un câmp din apropierea localității Padina.

Potrivit MApN, vizual, pilotul a identificat vizual drona ca fiind una de tip Shahed, model Geran-2. Cu toate acestea, încă nu avem o confirmare oficială.

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