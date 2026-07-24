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Bărbat de 56 de ani din Olt, arestat preventiv după ce ar fi violat mai multe adolescente. Polițiștii au găsit imagini cu un copil de 4 ani

Un bărbat de 56 de ani din Olt a fost reținut de polițiștii DIICOT Olt. Bărbatul este bănuit că ar fi întreținut relații sexuale 5 minore, cu vârste de 16 și 17 ani. În timpul actului, bărbatul le-ar fi filmat pe adolescente.
Bărbat de 56 de ani din Olt, arestat preventiv după ce ar fi violat mai multe adolescente. Polițiștii au găsit imagini cu un copil de 4 ani
Daiana Rob
24 iul. 2026, 15:57, Social
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„Din probatoriul administrat a rezultat faptul că, în perioada cuprinsă între luna decembrie 2023 și luna mai 2026, la diferite date, bărbatul ar fi întreținut raporturi sexuale cu 5 victime minore, cu vârstele cuprinse între 16 și 17 ani, context în care a filmat peroanele vătămate, în scopul producerii de material pornografic”, informează DIICOT Olt.

De asemenea, bărbatul din Olt avea acasă stocate imagini cu o victimă minoră, cu vârsta de 4 ani, surprinsă în ipostaze ce evidențiază un scop sexual.

Anchetatorii au găsit imaginile în cadrul percheziției desfășurate acasă la bărbat în orașul Drăgănești-Olt. Polițiștii au ridicat mai multe dispozitive de stocare a datelor.

Bărbatul a fost arestat preventiv, vineri, pentru 30 de zile. Acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de viol asupra unui minor și pornografie infantilă.

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