Gen. Gheorghiță Vlad despre incidentul naval din Marea Neagră: Personal cred că se vor mai întâmpla astfel de evenimente

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a făcut precizări în cadrul unei conferințe de presă la MApN cu privire la nava comercială sub pavilion liberian care a fost avariată în noaptea de joi spre vineri în Marea Neagră, la aproximativ 22 de mile marine sud-est de localitatea Sfântu Gheorghe din județul Tulcea.

„Am spus că este o situație de securitate deosebit de gravă la adresa Siguranței Naționale și a întregii alianțe nord-atlantice. Am avut foarte multe incidente și împreună Forțele Armate, și când mă refer la forțele armate, mă refer la cele cum sunt definite în Legea 45, nu la forțele Ministerului Apărării Naționale. Au gestionat aceste situații de securitate în mod corespunzător”.

Generalul Vlad a mai declarat că este foarte probabil ca astfel de evenimente să mai apară.

„Au primat salvarea vieții pe mare, au primat asigurarea condițiilor de securitate și libertății de acțiune și libertății de navigație în Marea Neagră, au primat apărarea securității naționale a României. Personal cred că se vor mai întâmpla astfel de evenimente”.

Șeful armatei a explicat că aceste incidente sunt de așteptat în contextul transporturilor de cereale din Ucraina.

„De ce? Suntem exact în perioada în care se încheie treieratul în Ucraina. Știți la fel de bine ca și mine că țara vecină este una dintre cele mai mari exportatoare de grâne din lume. Este stabilit un coridor verde în proximitatea apelor noastre teritoriale, și aici mă refer la apele teritoriale ale Ucrainei, României, Bulgariei și Turciei, astfel încât acest tranzit să se desfășoare corespunzător. O să avem un aflux de nave în zonă.