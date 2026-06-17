Generalul Gheorghiță Vlad, discuții cu omologul ucrainean pe tema securității la Marea Neagră

Securitatea la Marea Neagră

„Am avut o convorbire în sistem videoconferință cu șeful Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, generalul Oleksandr Syrskyi. În cadrul discuțiilor am analizat evoluțiile recente ale situației de securitate din regiunea Mării Negre și implicațiile acestora asupra stabilității regionale”, se arată în mesajul publicat miercuri pe Facebook de Gheorghiță Vlad.

Pe agenda întâlnirii s-au aflat subiecte precum mediul actual de securitate, cei doi militari discutând soluții concrete pentru creșterea capacităților de monitorizare și avertizare în Marea Neagră și modalități de consolidare a coordonării între structurile militare.

În cadrul convorbirii, oficialul român a subliniat importanța menținerii unor canale permanente de comunicare și a schimbului de informații relevante, pentru o înțelegere cât mai clară a situației operative și pentru adoptarea unor măsuri adecvate evoluțiilor din teren.



„Această convorbire se înscrie în seria contactelor periodice pe care le menținem la nivel militar, în contextul provocărilor de securitate generate de războiul din Ucraina și al necesității unei coordonări eficiente în regiunea Mării Negre”, conchide generalul român.

Incidentul de la Constanța

Discuția are loc la aproximativ două săptămâni după ce o dronă maritimă ucraineană a ajuns în Portul Constanța, în apropierea terminalelor petroliere, unde s-a autodetonat.

Forțele Navale ale Ucrainei au anunțat că drona le aparținea lor și că era folosită în operațiuni din Marea Neagră, precizând că dispozitivul și-a pierdut controlul după ce a fost afectată de bruiajul rusesc.

Potrivit autorităților de la Kiev, partea ucraineană a transmis informațiile necesare Forțelor Navale Române pentru a preveni eventuale victime în rândul populației civile, însă ministrul Radu Miruță a susținut că avertismentul de la Kiev a venit cu foarte puțin timp înainte de explozie.