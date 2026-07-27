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Țoiu, după suspendarea livrărilor de petrol din Kazahstan: Lucrăm la creșterea securității la Marea Neagră

Ministra interimară de Externe Oana Țoiu a declarat că au loc discuții care vizează creșterea gradului de securitate la Marea Neagră după sistarea livrărilor de petrol din Kazahstan, lucru care a provocat îngrijorare în Europa.
Țoiu, după suspendarea livrărilor de petrol din Kazahstan: Lucrăm la creșterea securității la Marea Neagră
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
27 iul. 2026, 10:16, Politic
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„Avem aceste discuții cu Kazahstan. Am trimis ambasadoarea noastră în discuții la Ministerul de Externe și ministerele de linie. În acest moment este suspendată temporar până la restabilirea condițiilor de securitate și aceasta este parte și din discuțiile noastre cu Kazahstanul. Este o micșorare tehnică a volumului de producție pentru a permite practic evitarea riscului de suprasolicitare a capacităților de depozitare”, a spus luni, la Digi24, Oana Țoiu.

Ministra de Externe spune că „pentru România este important să avem acces la petrolul din Kazahstan”: „Suntem în acest moment într-un proces de discuții și cu celelalte țări pentru a putea să creștem gradul de securitate la Marea Neagră care să permită reluarea volumului anterior”.

Producție redusă

Kazahstanul a anunțat joi că și-a redus drastic producția de petrol după ce atacurile cu drone atribuite Ucrainei au forțat închiderea principalului său terminal de export de la Marea Neagră, scrie aljazeera.com.

Conducta care pompează țițeiul spre vest, traversând stepele aride, are o lungime de 1.500 km și se termină în portul rus Novorossiysk de la Marea Neagră.

În ultimele săptămâni, dronele ucrainene ar fi lovit aproape 200 de nave din „flota fantomă” în Marea Azov și în Marea Neagră.

Atacurile cu drone, pe care Kazahstanul le atribuie Ucrainei, au lovit, de asemenea, mai multe petroliere care transportau petrol și au avariat terminalul maritim din Novorossiysk.

Îngrijorare în România

Statele membre ale UE care depind în mare măsură de țițeiul kazah sunt îngrijorate. Jurnaliștii de la Al Jazeera scriu că România se află în fruntea listei, importând peste 60% din țițeiul său din Kazahstan și prelucrându-l apoi pe plan intern.

Joi, prim-ministrul interimar Ilie Bolojan a încercat să-i convingă pe români să nu intre în panică, afirmând că guvernul nu se așteaptă „la probleme de aprovizionare”. El a adăugat, totuși, că se preconizează o scădere a producției de benzină de până la 15% dacă Kazahstanul nu reia livrările.

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