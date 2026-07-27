Oana Țoiu, sprijin de la omologii din Europa și NATO, după incursiunile dronelor în spațiul aerian

Întrebată dacă în afară de Italia și Marea Britanie, alți miniștri de Externe ai NATO au contactat partea română pentru a-și exprima sprijinul față de atacurile cu drone, ministra interimară a Externelor a declarat:

„Noi am comunicat pe parcursul acestor zile discuțiile cu fiecare dintre ei. De altfel, pozițiile publice de suport din partea țărilor aliate, țărilor din Uniunea Europeană, sunt de asemenea publice. (…)Antonio Costa până la NATO, și menționez asta pentru că vorbim de Consiliul și de NATO ca instituții prin vocile publice”, a declarat Țoiu.

Aceasta a mai precizat că a primit sprijin din partea Portugaliei, din partea țărilor baltice de pe flancul estic, care și-au exprimat poziții publice de suport. Ea a mai precizat și că Ungaria a exprimat o poziție de suport.

Avioanele F-16, cumpărate din Portugalia

Ministra de Externe spune că a menționat Portugalia pentru că de acolo au fost cumpărate Avioanele F-16. De asemenea, spune că Italia a trimis la noi în țară patru avioane Eurofighter Typhoon și un contingent de 180 de militari, ca sprijin, după incidentul cu dronă din Galați.

De asemenea, Țoiu spune că a discutat, duminică, cu noul secretar de externe al Marii Britanii, Ed Miliband. Ministra a precizat că Marea Britanie continuă să sprijine poliția aeriană.

Canada este și ea o țară cu militari pe teritoriul nostru. Potrivit ministrei Oana Țoiu, la începutul lunii iunie, când a avut loc vizita în România a omoloagei canadiene, Anita Anad,

în cadrul discuțiilor s-a vorbit și despre sprijinul militar pe teritoriul nostru. Specific, canadienii susțin securitatea maritimă, având o contribuție a la Marea Neagră.

Sprijin și de la SUA

Întrebată dacă a primit mesaje de sprijin din partea SUA, Oana Țoiu a precizat:

„Avem o discuție frecventă, desigur, și cu aliații noștri din Statele Unite ale Americi și de fiecare dată s-a întâmplat asta. Vă reamintesc, după incidentele trecute, că avem în acest moment pe teritoriul României și inclus în sistemul de operare NATO, radarul MEROPS”, a declarat Țoiu.

Acest tip de radar dezvoltat de SUA are o tehnologie bazată pe Inteligență Artificială și a fost și a fost integrat în capabilitățile de apărare a României, în luna iunie, după dronele de la Constanța și Galați.

Declarațiile vin în contextul celor trei drone doborâte în spațiul aerian al României. Vineri, un pilot al MApN de la manșa unui avion F-16 a doborât cu succes o dronă pe un teren agricol din Buzău. În misiune au intervenit și două avioane Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene, care au fost implicate în misiune.

Sâmbătă dimineața, o altă dronă a fost doborâtă la nord-est de Sulina, iar o alta a fost doborâtă duminică, la Sulina.