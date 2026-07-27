Un oraș din Italia renunță la trăsurile trase de cai după ani de controverse. Cu ce vor fi înlocuite

Decizia vine după ani de dezbateri privind condițiile în care erau folosiți caii și ar putea deveni un model și pentru alte orașe italiene în care astfel de trăsuri sunt încă prezente, transmite Il Post.

Consiliul Local a aprobat planul de înlocuire

Consiliul Local din Palermo a aprobat un amendament la regulamentul care stabilește modul de funcționare a serviciilor publice realizate cu vehicule cu tracțiune animală. Hotărârea obligă administrația locală să elaboreze un plan prin care licențele actualilor vizitii vor fi transformate în autorizații pentru operarea unor vehicule electrice destinate transportului turiștilor. Potrivit presei italiene, întregul proces ar urma să dureze aproximativ un an și va presupune mai multe etape administrative înainte ca noile mijloace de transport să intre în circulație.

Primarul: „O schimbare de civilizație”

Primarul orașului Palermo, Roberto Lagalla, a descris măsura drept „o schimbare de civilizație”, afirmând că obiectivul este eliminarea definitivă a exploatării cailor în scop turistic. Până acum, municipalitatea încercase să reducă riscurile pentru animale prin măsuri temporare aplicate în zilele caniculare. Caii trebuiau să fie opriți la fiecare două ore pentru cel puțin 15 minute și răcoriți cu apă, însă autoritățile consideră că aceste restricții nu mai sunt suficiente.

Palermo avea cele mai multe trăsuri cu cai din Italia

Potrivit publicației La Repubblica Palermo, în oraș mai funcționează în prezent 36 de trăsuri trase de cai, cel mai mare număr din Italia. Organizația pentru protecția animalelor LAV susține de mai mulți ani că folosirea cailor pentru transportul turiștilor reprezintă o formă de exploatare și a salutat votul Consiliului Local, considerându-l rezultatul unei campanii îndelungate desfășurate alături de alte asociații.

Vizitii vor suporta costurile conversiei

Următorul pas va fi stabilirea tipurilor de vehicule electrice care vor putea înlocui trăsurile. După aprobarea acestora, autoritățile vor organiza procedura prin care actualele licențe vor fi convertite. Presa italiană scrie că achiziția noilor vehicule va fi suportată de vizitii, fără un program de finanțare deja aprobat. Totuși, reprezentanți ai Consiliului Local au anunțat că vor încerca să identifice surse de finanțare pentru sprijinirea operatorilor, inclusiv pentru pregătirea profesională și cumpărarea vehiculelor electrice.

O tendință care se extinde în Italia

Deși Italia nu interzice prin lege trăsurile trase de cai, numărul acestora a scăzut constant în ultimii ani, pe măsură ce mulți vizitii s-au pensionat, iar activitatea nu a mai fost preluată de alte persoane. Astfel de servicii turistice mai există încă în orașe precum Roma, Florența, Napoli, Pisa sau Messina, însă decizia luată la Palermo ar putea alimenta dezbaterea privind viitorul acestui tip de transport și în alte destinații turistice.

În ultimii ani, tot mai multe administrații locale din Europa au analizat alternative electrice pentru transportul turistic, invocând atât protecția animalelor, cât și obiectivele privind reducerea emisiilor și modernizarea serviciilor oferite vizitatorilor.