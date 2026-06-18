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New York: Un adolescent de 18 ani a murit după ce a fost aruncat dintr-o trăsură scăpată de sub control în Central Park

Un tânăr de 18 ani a murit după ce a fost aruncat dintr-o trăsură trasă de cai în Central Park, New York, în urma unui incident dramatic în care animalul s-a speriat și a pornit necontrolat prin parc, anunță AP.
New York: Un adolescent de 18 ani a murit după ce a fost aruncat dintr-o trăsură scăpată de sub control în Central Park
Victor Dan Stephanovici
18 iun. 2026, 09:54, Știri externe
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Accidentul s-a produs miercuri după-amiază, în jurul orei 15:00, în celebrul parc din Manhattan. Potrivit poliției din New York, în trăsură se aflau patru pasageri. Calul a pornit brusc în galop după ce vizitiul coborâse pentru a face o fotografie turiștilor, gest care, potrivit reprezentanților industriei, este interzis de regulamente. Conform AP, în timpul cursei necontrolate, cel puțin doi pasageri au fost aruncați din vehicul. Tânărul de 18 ani a suferit răni extrem de grave și a fost transportat la spital în stare critică, însă medicii nu au mai reușit să-i salveze viața. Ceilalți pasageri au refuzat îngrijiri medicale.

New York, Central Park. Plimbare cu căruța trasă de cal. Sursa foto: X

Imagini dramatice surprinse în parc

Înregistrările video realizate de martori arată calul alergând în viteză pe aleile din Central Park, în timp ce două persoane sar din trăsura scăpată de sub control. Un alt film surprinde momentul în care vehiculul se răstoarnă după ce lovește roțile unei alte trăsuri aflate pe traseu. Potrivit sindicatului care reprezintă angajații din industria trăsurilor, animalul implicat în accident fusese introdus în activitate de doar șase săptămâni. Reprezentanții organizației au cerut o investigație completă și au atras atenția că problemele de siguranță din Central Park nu vizează doar trăsurile, ci și bicicletele electrice, vehiculele de livrare și alte mijloace de transport care circulă în parc.

Presiuni pentru interzicerea trăsurilor cu cai

Accidentul are loc într-un moment sensibil pentru industria trăsurilor trase de cai din New York, o activitate veche de peste 150 de ani și una dintre atracțiile emblematice pentru turiști. Susținătorii acestei tradiții consideră că ea oferă locuri de muncă pentru sute de persoane și păstrează o parte din farmecul istoric al orașului. În schimb, criticii susțin de ani buni că animalele sunt exploatate și că prezența lor într-unul dintre cele mai aglomerate spații publice din Statele Unite reprezintă un risc pentru siguranța oamenilor. Tragedia vine la doar câteva zile după ce un alt cal utilizat în Central Park s-a prăbușit și a murit, incident care a amplificat criticile la adresa industriei.

„Nu este un preț acceptabil”

Central Park Conservancy, organizația non-profit care administrează parcul și care s-a pronunțat anterior în favoarea interzicerii trăsurilor trase de cai, a reacționat dur după accident. „Un tânăr a venit să se bucure de parc și și-a pierdut viața. Acesta nu este un preț acceptabil pentru menținerea unei industrii depășite care funcționează în mijlocul unuia dintre cele mai frecventate spații publice din America”, au transmis reprezentanții organizației. Autoritățile continuă ancheta pentru a stabili cu exactitate circumstanțele tragediei.

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