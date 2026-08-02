Rusia anunță descoperirea unui nou mineral rar, mai valoros decât aurul

Cercetătorii ruși au descoperit un nou mineral în Peninsula Kola din nord-vestul Rusiei. Denumit Kola Ashcroftine, acesta ar avea, conform autorităților ruse, o valoare mai mare decât aurul.

Potrivit Ministerului rus al Științei și Învățământului Superior, citat de news.by, mineralul a fost necunoscut până acum științei și ar putea avea aplicații importante în cercetare și industrie.

Compoziția care îl face unic

Descoperirea este rezultatul colaborării dintre cercetători de la Centrul Științific Kola al Academiei Ruse de Științe, Universitatea de Stat din Sankt Petersburg și Muzeul Mineralogic A.E. Fersman. Noul mineral a fost identificat în mina Kirovski, din masivul Hibini, o regiune cunoscută pentru bogăția și diversitatea resurselor sale minerale.

Potrivit oficialilor ruși, Kola Ashcroftine conține itriu, un element din categoria pământurilor rare, precum și siliciu, potasiu, sodiu, calciu, mangan și fluor.

Itriul este folosit în domenii precum electronica, tehnologiile laser, industria aerospațială și fabricarea unor materiale avansate.

Cercetătorii subliniază însă că noul mineral este important în primul rând prin valoarea sa științifică, nu prin aplicații industriale imediate. Ei îl descriu drept o „arhivă chimică a scoarței terestre”, deoarece compoziția sa oferă informații despre procesele geologice care au dus la formarea sa.

Cât valorează noul mineral

Specialiștii ruși spun că pelicula care acoperă roca în care a fost descoperit mineralul are o valoare estimată la 145 de dolari pe milimetru, nivel despre care ar depăși valoarea aurului. Unitatea de măsură folosită în evaluare nu este însă explicată în detaliu.

Cercetătorii spun că noul mineral se diferențiază de Ashcroftine-(Y), mineral cunoscut anterior, prin prezența calciului, manganului și fluorului în structura sa chimică. De asemenea, structura cristalină a Kola Ashcroftine este descrisă drept una dintre cele mai complexe întâlnite până în prezent.

Masivul Hibini, situat pe Peninsula Kola, în nord-vestul Rusiei, este considerat unul dintre cele mai importante centre mineralogice din lume, aici fiind descoperite în mod regulat noi specii minerale datorită condițiilor geochimice deosebite.