Atac rusesc cu bombă ghidată asupra Zaporijiei. Două persoane au murit după lovirea unei zone rezidențiale

Două persoane și-au pierdut viața, iar alte două au fost rănite în urma unui atac lansat de armata rusească cu o bombă aeriană ghidată (KAB) asupra orașului Zaporijia, duminică, 2 august.

Informațiile au fost transmise de șeful Administrației Militare Regionale Zaporijia, Ivan Fedorov.

Conform autorităților ucrainene, bomba ghidată a lovit o zonă de locuințe private din capitala regiunii, provocând mai multe distrugeri și victime.

Într-o primă informare publicată pe Telegram, Ivan Fedorov a anunțat că bilanțul era provizoriu și că exista posibilitatea ca o persoană să fie încă prinsă sub dărâmături.

„O persoană a fost ucisă, iar o alta ar putea fi încă prinsă sub dărâmături. Acestea sunt informațiile preliminare privind consecințele atacului inamic asupra Zaporijiei”, a scris inițial Fedorov.

Acesta a precizat totodată că alte două persoane au fost afectate de atac și au avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind diagnosticate cu reacții acute de stres.

Ulterior, șeful administrației militare regionale a revenit cu o actualizare și a anunțat că echipele de intervenție au găsit încă o victimă sub ruinele clădirilor lovite.

„Echipele de intervenție de urgență au recuperat corpul unei persoane decedate de sub dărâmături”, a transmis Ivan Fedorov, confirmând că numărul morților a ajuns la două.

Potrivit Ukrinform, regiunea Zaporijia continuă să fie vizată de atacuri rusești. Agenția amintește că bombardamentele lansate anterior în această zonă au provocat alte victime și au avariat infrastructura, clădiri rezidențiale și mai multe vehicule.