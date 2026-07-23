Atac aerian rusesc de amploare asupra Ucrainei. Alerte în mai multe regiuni, inclusiv Odesa și Sumî

Printre principalele ținte s-a numărat regiunea Odesa. Drone reactive lansate din Marea Neagră au fost îndreptate către Odesa și Ciornomorsk. Ulterior armata ucraineană a anunțat că aparatele fără pilot au ajuns deasupra orașului Odesa, îndemnând populația să se adăpostească.

Atacuri cu drone au fost raportate și în regiunile Harkov, Sumî, Nikolaev, Herson, Zaporojie și Cernihiv. În același timp, aviația rusă a lansat bombe ghidate (KAB) asupra regiunilor Donețk, Dnipropetrovsk și Sumî.

Forțele Aeriene ucrainene au avertizat în mai multe rânduri și asupra pericolului unor atacuri cu rachete balistice din direcția nord-est.

De asemenea, au fost semnalate rachete de mare viteză lansate din regiunea rusă Belgorod către regiunea Harkov și, ulterior, o țintă de mare viteză îndreptată spre regiunea Kiev, în direcția orașului Kaharlîk.

Până în dimineața zilei de joi, autoritățile ucrainene nu au prezentat un bilanț privind eventualele victime sau pagube provocate de atacul aerian.

Atacul are loc la doar câteva ore după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că a discutat cu reprezentanții președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, despre modalități de impulsionare a eforturilor diplomatice pentru încheierea războiului.

Zelenski a afirmat că Ucraina este pregătită de mult timp pentru pace și le-a mulțumit lui Trump și poporului american pentru sprijinul acordat.

Liderul ucrainean a susținut, de asemenea, că situația de pe front, sancțiunile și atacurile ucrainene cu rază lungă și medie de acțiune creează „o nouă atmosferă în jurul lui Vladimir Putin”, pe care a descris-o drept „foarte toxică”. „Avem nevoie de decizii care să aducă pacea”, a mai transmis președintele ucrainean.