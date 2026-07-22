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Bloomberg. Kremlinul nu mai ia în calcul retragerea din zonele ocupate din Sumî și Harkov în cadrul unui acord de pace

Potrivit Bloomberg, Rusia nu mai intenționează să returneze teritoriile ocupate din regiunile Sumî și Harkov în cadrul unui eventual acord de pace.
Bloomberg. Kremlinul nu mai ia în calcul retragerea din zonele ocupate din Sumî și Harkov în cadrul unui acord de pace
Sursa foto: Mikhail Tereshchenko/TASS via ZUMA Press
Maria Nițu
22 iul. 2026, 12:57, Știri externe
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Rusia nu mai intenționează să cedeze teritoriile ocupate din regiunile ucrainene Sumî și Harkov în cadrul unui eventual acord de pace, ci preferă să le păstreze ca zone tampon permanente, potrivit unor surse apropiate Kremlinului citate de Bloomberg.

Conform publicației, președintele rus Vladimir Putin își păstrează dorința de a prelua controlul asupra întregii regiuni Donețk, în timp ce urmărește să păstreze și teritoriile ocupate din regiunile de frontieră Sumî și Harkov.

Sursele susțin că poziția aceasta reprezintă o schimbare față de discuțiile informale purtate în trecut, în care Moscova ar fi luat în calcul retragerea din părți ale regiunilor Sumî și Harkov în schimbul recunoașterii controlului rus asupra restului regiunilor Donețk și Luhansk.

Kremlinul spune că „spiritul Anchorage” nu mai există

Potrivit Bloomberg, Vladimir Putin ar fi renunțat la ideea unor concesii teritoriale după ce a ajuns la concluzia că înțelegerile discutate cu președintele american Donald Trump în timpul summitului de la Anchorage, Alaska, din august anul trecut, nu mai sunt valabile.

Deși autoritățile americane au spus mereu ca nu există un astfel de acord, oficialii de la Kremlin au spus că întâlnirea a dus la formarea unui cadru informal, numit „spiritul Anchorage”, care presupunea ca Ucraina să renunțe la teritorii din Donbas, iar Rusia să se retragă din unele zone ocupate din Sumî și Harkov.

Sursele citate de Bloomberg afirmă că Moscova nu mai ia acum în calcul această variantă.

Moscova își înăsprește poziția

Potrivit acelorași surse, schimbarea de strategie a Kremlinului a venit din cauza intensificării atacurilor ucrainene cu rază lungă asupra unor obiective din Rusia, inclusiv asupra Moscovei și infrastructurii petroliere.

De altfel, există tot mai multe presiuni venite din partea Statelor Unite pe această temă.

În același timp, luptele se desfășoară în continuare în jurul orașului Kostiantînivka, un important centru logistic. Potrivit Bloomberg, controlul asupra acestuia ar deschide drumul forțelor ruse către alte bastioane ucrainene din Kramatorsk și Sloviansk.

Ucraina a respins constant solicitările privind cedarea de teritorii și spune că orice acord de pace trebuie să respecte suveranitatea și integritatea sa teritorială.

În schimb, Kievul propune înghețarea luptelor de-a lungul actualei linii a frontului ca punct de plecare pentru eventuale negocieri de pace.

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