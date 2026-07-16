Kremlinul exclude reluarea imediată a negocierilor de pace cu Ucraina. Rusia spune că rămâne deschisă dialogului

Declarația a fost făcută joi de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, care a precizat că, deși Moscova apreciază eforturile Turciei de a facilita dialogul dintre cele două părți, nu există în prezent semnale care să indice reluarea discuțiilor.

Potrivit oficialului rus, Turcia continuă să își manifeste disponibilitatea de a sprijini procesul de pace, însă contextul actual nu permite revenirea la masa negocierilor.

Declarațiile vin în contextul în care războiul dintre Rusia și Ucraina se apropie de patru ani și jumătate, fără perspective clare privind încetarea conflictului.

Kremlinul exclude reluarea imediată a negocierilor de pace cu Ucraina, după luni de blocaj diplomatic

În ultimii ani au avut loc mai multe încercări de negociere între Moscova și Kiev. În cursul anului 2025 au fost organizate trei runde de discuții la Istanbul, urmate, la începutul acestui an, de două întâlniri la Abu Dhabi și o rundă de negocieri la Geneva, toate beneficiind de medierea Statelor Unite, scrie Reuters.

Totuși, procesul diplomatic s-a blocat în luna februarie, în contextul în care atenția Washingtonului s-a concentrat asupra conflictului cu Iranul. De atunci, nu au mai fost organizate noi întâlniri oficiale între delegațiile Rusiei și Ucrainei.

Dmitri Peskov a reiterat că Rusia nu exclude dialogul, însă consideră că pentru reluarea negocierilor este nevoie de decizii concrete din partea autorităților de la Kiev care să conducă la un acord de pace durabil.

Kremlinul urmărește schimbările de la Kiev

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a afirmat că Moscova urmărește cu atenție remanierea guvernamentală inițiată de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, inclusiv desemnarea unui nou prim-ministru și a unui nou ministru al Apărării.

Cu toate acestea, oficialul rus a subliniat că schimbările de la nivelul Executivului ucrainean nu vor influența poziția Kremlinului dacă noua conducere nu va adopta măsuri care să favorizeze o soluționare negociată a conflictului.

Pozițiile celor două state rămân divergente

Una dintre principalele divergențe dintre cele două părți continuă să fie condițiile în care ar putea începe un proces de pace.

Ucraina solicită de mai mult timp instituirea unui armistițiu care să permită oprirea ostilităților și crearea unui cadru favorabil negocierilor. Rusia respinge însă această variantă și susține că un simplu acord de încetare temporară a focului ar oferi Ucrainei posibilitatea de a-și reorganiza forțele militare.

Moscova afirmă că obiectivul său este încheierea unui acord de pace permanent, care să rezolve cauzele conflictului și să ofere garanții pe termen lung, nu doar o suspendare temporară a luptelor.

În prezent, frontul rămâne relativ stabil, însă atacurile asupra orașelor, infrastructurii energetice și obiectivelor strategice continuă de ambele părți, ceea ce reduce șansele unei reluări rapide a negocierilor.