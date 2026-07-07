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Moscova se confruntă cu cel mai mare atac cu drone din ultimii ani, spune edilul orașului

Sergei Sobianin, primarul Moscovei a declarat că peste 430 de drone au atacat regiunea Moscovei, în noaptea de luni spre marți. Edilul rus a calificat incidentul drept „unul dintre cele mai ample atacuri cu drone” asupra capitalei ruse, încă de la începutul războiului din Ucraina.
Moscova se confruntă cu cel mai mare atac cu drone din ultimii ani, spune edilul orașului
sursa foto: Pixabay. Fotografie cu caracter ilustrativ
Daiana Rob
07 iul. 2026, 11:58, Știri externe
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Începând cu ora 2:40 dimineața, ora locală, Sobyanin a publicat o serie de actualizări pe Telegram în care preciza că apărarea aeriană rusă interceptase valuri de drone care se apropiau de Capitală. Până dimineață, el a declarat că peste 430 de drone se îndreptaseră spre regiunea Moscovei între seara precedentă și ora 6 dimineața, potrivit KyivPost. 

„Cele mai multe dintre ele au fost neutralizate de forțele de apărare aeriană încă de la distanță”, a anunțat Sobianin.

Acesta a adăugat că 36 de drone au fost doborâte în timp ce se apropiau de Moscova. În mai multe postări, edilul Moscovei a precizat că mai multe resturi au căzut în urma interceptărilor, însă nu a oferit detalii cu privire la pagube sau la victime.

Potrivit Ministerului Apărării din Rusia, forțele ruse au doborât 452 de drone ucrainene în toate regiunile ruse. Dintre acestea, 430 erau cele care se îndreptau spre Moscova, potrivit lui Sobianin. Totuși, primarul a anunțat că majoritatea au fost „neutralizate cu mult înainte de a ajunge în oraș”.

Potrivit agenției de știri de stat TASS, acest atac asupra capitalei a fost cel mai mare din ultimii doi ani.

Atacul semnalat a determinat impunerea unor restricții temporare în spațiul aerian al Aeroportului Șeremetievo, unde zborurile au fost autorizate să opereze numai după coordonarea cu autoritățile aeriene, din cauza măsurilor de securitate din zona aeriană a Moscovei.

În ultimele luni, atacurile cu drone ucrainene cu drone pe distanțe lungi s-au întețit la Moscova. În repetate rânduri, traficul aerian a fost perturbat iar atacurile au vizat infrastructura strategică.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat anterior că intensificarea atacurilor cu drone asupra Moscovei ar putea grăbi sfârșitul războiului.

Potrivit lui Zelenski, dacă atacurile asupra Moscovei vor continua să fie mai ample, președintele Rus, Vladimir Putin și cercul său restrâns de colaboratori vor fi, în cele din urmă, nevoiți să facă față mai direct consecințelor războiului.

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