Coreea de Sud: Legea împotriva „știrilor false” a intrat în vigoare. Jurnaliștii avertizează asupra riscului de cenzură

Autoritățile din Coreea de Sud au început marți aplicarea unei legi care prevede sancțiuni severe pentru instituțiile media și creatorii de conținut online care răspândesc informații false, manipulate sau ilegale cu scopul de a provoca prejudicii ori de a obține beneficii financiare.

Potrivit noii legi, instanțele pot acorda despăgubiri de până la cinci ori mai mari decât prejudiciul dovedit în cazul organizațiilor media și al canalelor de socializare cu audiențe importante, inclusiv al creatorilor de conținut de pe YouTube, potrivit Associated Press.

De asemenea, în cazurile de recidivare, sancțiunile pot ajunge până la un miliard de woni sud-coreeni, echivalentul a aproximativ 656.000 de dolari.

În schimb, organizațiile profesionale din domeniul mass-media și grupurile pentru libertăți civile susțin că formulările legii sunt prea vagi și nu definesc suficient de clar tipurile de informații interzise.

Formulări prea vagi și alte proteste ale jurnaliștilor

Asociația Jurnaliștilor din Coreea a transmis că perspectiva unor procese repetate ar putea descuraja activitatea jurnaliștilor, iar Clubul Corespondenților Străini de la Seul a avertizat asupra impactului posibil asupra fluxului liber de informații.

Actul normativ a fost susținut de Partidul Liberal aflat la guvernare, condus de președintele Lee Jae Myung, și a fost adoptat de Adunarea Națională în luna decembrie. Ședința forului legislativ fusese boicotată de partidul de opoziție.

Autoritatea de reglementare a audiovizualului a respins însă acuzațiile potrivit cărora legea ar putea deveni un instrument de cenzură precizând că deciziile privind eliminarea conținutului vor aparține companiilor private, nu guvernului.