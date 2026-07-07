FT: Companiile grecești au câștigat aproape 4 miliarde de dolari transportând petrol rusesc

Cea mai mare sumă a fost obținută de Dynacom Tankers, companie fondată de miliardarul grec George Prokopiou. Dynacom a avut venituri de cel puțin 915 milioane de dolari din transportul țițeiului rusesc, ceea ce reprezintă aproape un sfert din totalul obținut de companiile maritime din iulie 2023, potrivit calculelor Financial Times.

Olympic Shipping and Management, companie a Onassis Group, a obținut cel puțin 404 milioane de dolari, a doua cea mai mare sumă în rândul companiilor grecești. Stealth Maritime și Polembros Shipping, ambele companii de tancuri petroliere cu sediul la Atena, au câștigat fiecare peste 200 de milioane de dolari.

Tensiuni între Atena și Kiev

Rolul armatorilor greci în transportul petrolului rusesc a provocat tensiuni între Atena și Kiev. Mai multe companii grecești, inclusiv Dynacom, au fost incluse în 2023 de autoritățile ucrainene pe lista „sponsorilor internaționali ai războiului”. Ulterior, acestea au fost eliminate de pe listă, după presiuni din partea guvernului grec.

Transportul petrolului rusesc este permis dacă respectă plafonul de preț impus de G7. În ultimele luni, însă, presiunea pentru înăsprirea sancțiunilor a crescut, în timp ce SUA și UE încearcă să reducă puterea de negociere a Moscovei înaintea unui posibil acord de pace cu Ucraina.

În prezent, plafonul este de 44,10 dolari pe baril. Aplicarea regulilor a fost însă dificilă și inegală, potrivit unor foști oficiali responsabili de sancțiuni și unor avocați.

Guvernele occidentale caută noi măsuri pentru limitarea veniturilor Rusiei din energie, ceea ce ar putea afecta direct companiile grecești implicate în acest comerț.

Rusia se confruntă și cu probleme interne de aprovizionare cu combustibil, după ce Ucraina a atacat rafinării rusești cu drone cu rază lungă de acțiune.

Analiza Financial Times se bazează pe costurile estimate de transport pentru principalele rute rusești, colectate de Argus Media, o agenție specializată în prețuri. FT a folosit și date despre administrarea navelor de la Organizația Maritimă Internațională, precum și date despre mișcarea tancurilor petroliere de la compania Kpler.

Calculele acoperă doar principalele rute pentru care există date de preț. Estimarea se referă la 389 de milioane de barili transportați de companii grecești. Alți 153 de milioane de barili nu au fost incluși, deoarece nu exista o estimare de preț de la Argus.

Companiile grecești, printre principalii jucători

Dintre cele 20 de companii care au câștigat cel mai mult din transporturile rusești din iunie 2023, opt sunt grecești. Celelalte sunt în mare parte companii maritime rusești susținute de stat, precum Sovcomflot și Rosnefteflot, sau firme asociate acestora. Excepția este Prominent, un administrator de nave cu sediul la Hong Kong.

În luna mai, aproape 15% din exporturile rusești de țiței au fost transportate de companii grecești, potrivit unei analize realizate pe baza datelor Windward și Vortexa, companii specializate în informații maritime și energetice.

Potrivit unor diplomați UE, guvernele Greciei și Ciprului s-au opus constant plafonului de preț în reuniuni cu ușile închise.

Totuși, unele companii grecești s-au retras parțial din acest comerț. TMS Tankers și Thenamaris și-au redus puternic transporturile de petrol rusesc la sfârșitul anului 2023, după ce SUA au sancționat operatori maritimi din Turcia și Emiratele Arabe Unite, acuzați că au transportat petrol rusesc peste plafonul de preț.

Dynacom a transmis că toate opririle sale în porturile rusești au respectat „în totalitate” legislația și regimurile de sancțiuni aplicabile. Compania a mai susținut că plafonul de preț a redus veniturile Rusiei și a limitat presiunea asupra costurilor globale ale energiei.

Olympic Shipping a declarat că respectă sancțiunile impuse de UE, Regatul Unit și SUA, dar că politica sa este să nu comenteze tranzacții individuale.

Stealth a spus că toate încărcăturile transportate de companie au respectat regimurile de sancțiuni și au fost verificate de avocați din SUA și Regatul Unit.