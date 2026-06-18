Macron salută alinierea SUA la „angajamentul comun” al G7 privind Ucraina

Președintele francez, Emmanuel Macron, a salutat o „schimbare foarte profundă a abordării SUA”, spunând că Donald Trump și toți liderii prezenți la summitul G7 de la Évian-les-Bains au înțeles că Vladimir Putin nu era interesat de pace.

„Președintele Trump, ca noi toți, a recunoscut pur și simplu că astăzi nu a existat o dorință serioasă din partea Rusiei de a discuta despre pace”, a spus el.

Macron a subliniat în repetate rânduri un „angajament comun de a face progrese în această chestiune”, pe care l-a descris ca fiind „o schimbare și o remobilizare foarte profundă a G7”.

Reuniunea anuală a G7 reunește liderii celor mai mari economii ale lumii: SUA, Franța, Germania, Italia, Regatul Unit, Canada și Japonia.

Trump s-a întâlnit cu Zelenski

Remarcile lui Macron au fost în contrast puternic cu summitul G7 de anul trecut, când prăpastia dintre curtarea lui Putin de către Trump și sprijinul european pentru Kiev a fost atât de mare încât președintele SUA a plecat devreme și nu a existat nicio încercare de a se ajunge la un acord asupra unei declarații finale.

Trump s-a întâlnit, de asemenea, de două ori cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, în marja summitului. Zelenski l-a informat pe Trump despre progresele armatei ucrainene, ceea ce, aparent, l-a impresionat pe liderul american. Comunicatul comun al summitului a promis creșterea sancțiunilor împotriva Rusiei , inclusiv în domeniul energetic.