Zelenski, la Casa Albă, pentru întâlnirea cu Trump. Președintele Ucrainei, introdus prin intrarea laterală

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se întâlnește la această oră cu președintele Trump la Casa Albă, într-un moment în care relația lor pare mai puternică ca niciodată – chiar dacă ambii lideri se confruntă cu provocări interne.

În cadrul întâlnirii, Zelenski, care se confruntă încă cu consecințele interne legate de demiterea atât a ministrului apărării, cât și a șefului armatei , va spera să relanseze negocierile de pace blocate în războiul Ucrainei împotriva Rusiei și să solicite mai mult ajutor din partea SUA în domeniul militar, în special al apărării aeriene.

Analiștii spun că este probabil ca cei doi lideri să discute și despre potențialul unui armistițiu în cazul atacurilor aeriene de lungă durată dintre Rusia și Ucraina, arată The New York Times.

Zelenski va participa, de asemenea, și la înmormântarea senatorului Lindsey Graham, care a murit subit pe 11 iulie , la câteva ore după ce s-a întors din Ucraina.

Republicanul din Carolina de Sud a fost probabil cel mai mare aliat al Ucrainei în cercul domnului Trump , ai cărui membri au împărtășit, de obicei, punctele de vedere ale discuțiilor rusești.

Unii analiști au speculat că moartea lui Graham l-ar putea determina pe Trump să fie mai înțelegător față de Ucraina. Unii au remarcat, de asemenea, vizita în Ucraina a activistei de dreapta Laura Loomer , membră a mișcării MAGA, care și-a exprimat recent sprijinul pentru Ucraina.

Alții au spus că Trump a vrut să reia discuțiile de pace deoarece avea nevoie de o victorie diplomatică și pentru că ajungerea la un armistițiu durabil în războiul SUA împotriva Iranului s-a dovedit a fi evazivă .

„Relația cu Iranul este încă foarte fragilă”, a declarat Harry Nedelcu, director senior la Rasmussen Global, o firmă europeană de consultanță politică. Așadar, a adăugat el, „Ucraina ajunge în prim-plan”.

„Dar cel mai important pentru ambii ”, a continuat el, „este un moment în care își pot valida reciproc eforturile diplomatice și se pot sprijini reciproc. Trump l-ar putea sprijini pe Zelenski, iar Zelenski l-ar putea ajuta să-și valideze propria administrație într-un moment în care, pe plan intern, Trump nu o duce prea bine.”

Cei doi lideri au avut mult timp o relație dificilă . Întâlnirea lor de la Casa Albă, la începutul celui de-al doilea mandat al domnului Trump, a fost un dezastru, marcat de solicitarea domnului Zelenski de a pleca. Administrația Trump a înclinat constant spre Rusia în negocierile de pace, spunând că Zelenski nu avea cărțile necesare pentru a câștiga. Sub conducerea lui Trump, Statele Unite au întrerupt aproape tot ajutorul militar acordat Ucrainei.

Ulterior, Zelenski a depus eforturi mari pentru a-l calma pe Trump în întâlnirile ulterioare . Iar Ucraina s -a descurcat mai bine împotriva Rusiei în acest an decât se aștepta, în mare parte datorită progreselor sale în materie de drone. Ucraina proiectează genul de forță pe care Trump o favorizează de obicei.