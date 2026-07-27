Prima pagină » Știri externe » Trump, întâlniri separate la Casa Albă cu Zelenski și Netanyahu

Trump, întâlniri separate la Casa Albă cu Zelenski și Netanyahu

Președintele american Donald Trump urmează să-i primească marți la Casa Albă pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski și pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, pentru întâlniri separate care se vor concentra pe conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu, a declarat un oficial al Casei Albe pentru CNN.
Trump, întâlniri separate la Casa Albă cu Zelenski și Netanyahu
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
28 iul. 2026, 02:43, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Trump se va întâlni cu Benjamin Netanyahu pentru a discuta despre războiul din Iran, progresul negocierilor cu Libanul și eforturile de extindere a Acordurilor Abraham, a declarat oficialul de la Casa Albă, potrivit CNN.

Trump a recunoscut că el și Netanyahu nu au un acord deplin și complet în privința Iranului, dar a spus că cei doi lideri rămân strâns uniți. „Avem o mică diferență, dar destul de apropiată”, a declarat Trump reporterilor luni.

În timpul întâlnirii dintre Trump și Zelenski, liderii vor discuta despre procesul de pace în curs dintre Rusia și Ucraina, potrivit oficialului. „Acum este momentul să punem capăt războiului”, a adăugat acesta.

Luni, Trump a minimalizat acuzația lui Zelenski conform căreia Rusia furnizează Iranului informații despre bazele militare americane, spunând: „Nu cred că au făcut asta, cu siguranță nu la nivel înalt”.

Atât Netanyahu, cât și Zelenski intenționează să participe marți la înmormântarea senatorului Lindsey Graham, care va avea loc la Washington.

Recomandarea video

Sondaj: Cum ar trebui să procedeze Armata Română în cazul dronelor care intră în spațiul nostru aerian?
G4Media
Gafă sinistră, în direct, la nunta verii în fotbal: „Aici vor avea loc funeraliile căpitanului naționalei!”
GSP.ro
Miruță, mesaj DUR la adresa lui PUTIN: „Dau de pământ cu drona ta”
Gandul
Mesajul de ADIO al Oanei Adiaconiței. Ce a scris pe Facebook, cu câteva ore înainte să moară 🥲
Cancan
FOTO. Carmen Brumă, apariție fabuloasă în costum de baie! Imaginile momentului
Prosport
România va primi peste 2 miliarde de euro de la NATO să construiască sute de km de conducte de aprovizionare cu combustibili
Libertatea
Această femeie s-a ales cu o boală nemiloasă, după ce a stat în casă în timpul pandemiei! Pericolul ascuns la care s-a expus în propria locuință
CSID
Top 5 cele mai eficiente mașini electrice. Cât de eficientă este o DACIA SPRING?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia