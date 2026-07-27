Trump, întâlniri separate la Casa Albă cu Zelenski și Netanyahu

Trump se va întâlni cu Benjamin Netanyahu pentru a discuta despre războiul din Iran, progresul negocierilor cu Libanul și eforturile de extindere a Acordurilor Abraham, a declarat oficialul de la Casa Albă, potrivit CNN.

Trump a recunoscut că el și Netanyahu nu au un acord deplin și complet în privința Iranului, dar a spus că cei doi lideri rămân strâns uniți. „Avem o mică diferență, dar destul de apropiată”, a declarat Trump reporterilor luni.

În timpul întâlnirii dintre Trump și Zelenski, liderii vor discuta despre procesul de pace în curs dintre Rusia și Ucraina, potrivit oficialului. „Acum este momentul să punem capăt războiului”, a adăugat acesta.

Luni, Trump a minimalizat acuzația lui Zelenski conform căreia Rusia furnizează Iranului informații despre bazele militare americane, spunând: „Nu cred că au făcut asta, cu siguranță nu la nivel înalt”.

Atât Netanyahu, cât și Zelenski intenționează să participe marți la înmormântarea senatorului Lindsey Graham, care va avea loc la Washington.