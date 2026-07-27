Rețeaua socială X lansează conturi plătite

Produsul lansat de rețeaua X care este gratuit, dar rezervat deținătorilor unui cont premium plătit în Statele Unite, include un card de retragere Visa și oferă o rată a dobânzii de până la 6%, potrivit unui comunicat de presă, relatează Le Figaro.

Conturile sunt găzduite din punct de vedere tehnic de Cross River Bank, o bancă din New Jersey specializată în servicii pentru companii fintech – afaceri inovatoare din sectorul financiar online. Banca este înregistrată la autoritatea de reglementare bancară din SUA, FDIC, și, ca atare, beneficiază de o asigurare a depozitelor de până la 250.000 de dolari per client. Printr-un mecanism care distribuie fonduri între mai multe bănci membre din aceeași rețea, X poate chiar garanta depozite de până la 10 milioane de dolari per utilizator.

Deținătorii de conturi de depozit X vor avea, de asemenea, opțiunea de a efectua plăți instantanee și gratuite către alți utilizatori ai platformei. Cross River prezintă contul și caracteristicile sale ca o premieră pentru o rețea socială din Statele Unite.

Rețeaua X tinde să se transforme într-o aplicație universală

Achizițiile și plățile pe Facebook, Snapchat și TikTok, în special pentru vânzările online și monetizarea conținutului, sunt procesate prin PayPal sau filiala sa Hyperwallet, sau printr-un cont bancar tradițional, care nu face parte din oferta Meta. Serviciile de mesagerie ale Meta, WhatsApp și Messenger, care nu sunt strict rețele sociale, includ un sistem de plată peer-to-peer.

De la achiziționarea Twitter (acum X) în octombrie 2022, Elon Musk a urmărit să o transforme într-o aplicație universală, inspirată de platformele chinezești precum WeChat, de la grupul Tencent.