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Captură record: poliția portugheză a confiscat 2,6 tone de cocaină în Oceanul Atlantic

O ambarcațiune cu motor care transporta peste 2,6 tone de cocaină, cu o valoare de piață de aproximativ 500 de milioane de euro, a fost interceptată în largul coastei Portugaliei cu patru pasageri la bord, a anunțat luni poliția financiară italiană.
Captură record: poliția portugheză a confiscat 2,6 tone de cocaină în Oceanul Atlantic
Sursa foto: AP Photo/Armando Franca
Laurentiu Marinov
27 iul. 2026, 23:39, Știri externe
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„Barca a fost interceptată în largul Lisabonei de poliția maritimă portugheză”, a transmis Guardia di Finanza, adăugând că a efectuat ancheta, potrivit Le Figaro.

Cei patru pasageri – doi spanioli, un albanez și un bărbat din  Gibraltar – au fost arestați. Potrivit poliției portugheze, interceptarea navei ce transporta cantitatea de cocaină a avut loc joia trecută, la aproximativ 90 km (50 de mile marine) sud-vest de Capul Espichel.

„Anchetele au confirmat că rețelele de crimă organizată folosesc «nave de transport» cu lungimi cuprinse între 10 și 16 metri (…) capabile să depășească 70 de noduri. Aceste nave sunt folosite pentru așa-numitele operațiuni de «drop-off» (recuperare pe mare), acționând ca «taxiuri maritime» pentru a recupera încărcăturile ilicite aruncate anterior de navele-mamă din America de Sud”, a precizat poliția italiană în comunicat

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