Aproape 800 de kilograme de cocaină, ascunse într-un transport de banane, au fost confiscate în Italia

Operațiunea a fost desfășurată în portul Vado Ligure, unde un container frigorific sosise dintr-unul dintre principalele porturi ale Ecuadorului. Transportul a fost supus unui control de către Garda Financiară și Agenția Vamală și a Monopolurilor, notează publicația Il Sole.

În urma verificărilor, autoritățile au descoperit 650 de pachete care conțineau, împreună cu ambalajele, peste 770 de kilograme de cocaină de înaltă puritate.

Potrivit anchetatorilor, cantitatea are o valoare de vânzare estimată la 250 de milioane de euro.

Drogurile erau ascunse printre zeci de paleți încărcați cu banane. Capturarea transportului este rezultatul unei activități extinse de analiză și monitorizare a rutelor comerciale care leagă America de Sud de portul Vado Ligure.

Acesta a devenit în ultimii ani un nod logistic important pentru mărfurile destinate Europei, dar și o țintă pentru rețelele internaționale de trafic de droguri.

Operațiunea a rezultat într-una dintre cele mai importante capturi de droguri realizate în ultimii ani în portul Vado Ligure și vine la doar câteva săptămâni după o altă operațiune în urma căreia au fost confiscate peste 300 de kilograme de cocaină de înaltă puritate.