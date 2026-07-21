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Peste 5,2 milioane de refugiați ucraineni se află în Europa / Este cea mai mare criză provocată de război, din lume

Peste 5,2 milioane de refugiați ucraineni sunt găzduiți în Europa, iar numărul total al celor care au fugit din calea războiului a ajuns la 5,75 milioane la nivel mondial, potrivit celui mai recent raport al ONU.
Peste 5,2 milioane de refugiați ucraineni se află în Europa / Este cea mai mare criză provocată de război, din lume
Luiza Moldovan
21 iul. 2026, 17:12, Știri externe
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Peste 5,2 milioane de refugiați ucraineni se află în prezent în Europa, potrivit celor mai recente date publicate de Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR).

Organizația avertizează că războiul declanșat de Rusia continuă să genereze una dintre cele mai grave crize umanitare și de strămutare din lume.

Conform raportului „Ukraine situation overview – Global Appeal 2026”, până în septembrie 2025 erau înregistrați 5,75 milioane de refugiați ucraineni la nivel mondial, dintre care aproximativ 5,2 milioane se aflau în Europa.

Europa rămâne principala regiune-gazdă pentru refugiații din calea persecuțiilor

În același timp, 3,75 milioane de persoane erau strămutate în interiorul Ucrainei.

UNHCR subliniază că Europa rămâne principala regiune gazdă pentru persoanele forțate să își părăsească locuințele din cauza conflictelor și persecuțiilor.

Potrivit organizației, continentul găzduia, la sfârșitul anului 2025, peste 20 de milioane de persoane strămutate și apatride, inclusiv cei 5,2 milioane de refugiați din Ucraina.

Milioane de ucraineni vor continua să aibă nevoie de protecție

În evaluarea sa, agenția ONU avertizează că perspectivele pentru 2026 rămân dificile.

Printre principalele provocări sunt menționate continuarea riscurilor de securitate, presiunile financiare asupra programelor umanitare și creșterea sentimentului anti-refugiați în mai multe state europene.

UNHCR arată că războiul din Ucraina a intrat în al patrulea an, fără un armistițiu sau o soluție politică, iar intensificarea atacurilor a provocat noi victime civile și noi valuri de persoane strămutate.

Organizația estimează că milioane de ucraineni vor continua să aibă nevoie de protecție și sprijin umanitar pe parcursul anului 2026.

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