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Țările UE au convenit să prelungească până în 2028 protecția pentru refugiații din Ucraina. Apar noi condiții pentru solicitanți

Uniunea Europeană a decis să prelungească până în martie 2028 protecția temporară pentru persoanele refugiate din Ucraina.
Țările UE au convenit să prelungească până în 2028 protecția pentru refugiații din Ucraina. Apar noi condiții pentru solicitanți
Sursa foto: Pexels
Maria Nițu
15 iul. 2026, 11:28, Știri externe
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Statele membre ale Uniunii Europene au ajuns miercuri la un acord pentru prelungirea statutului de protecție temporară acordat persoanelor care au fugit din Ucraina din cauza războiului.

Potrivit unui comunicat de presă, măsura va fi valabilă până la data de 4 martie 2028, ceea ce oferă încă un an de stabilitate și predictibilitate pentru milioane de refugiați.

Decizia reconfirmă angajamentul Uniunii Europene de a sprijini Ucraina și cetățenii săi pentru cât mai mult timp posibil, având în vedere contextul războiului.

Totodată, statele membre au convenit asupra unei noi reguli: de acum înainte, protecția temporară va fi acordată doar noilor solicitanți care demonstrează că și-au îndeplinit obligațiile militare în Ucraina.

Ministrul irlandez al Justiției, Afacerilor Interne și Migrației, Jim O’Callaghan, a declarat că decizia este foarte bună și demonstrează că există solidaritate puternică la mijloc.

„Rămânem fermi în sprijinul nostru pentru Ucraina împotriva războiului de agresiune ilegal al Rusiei. Astăzi, am decis să prelungim statutul de protecție pe care îl acordăm celor care fug din calea războiului pentru încă un an, până în martie 2028. Acest lucru oferă stabilitate celor care au găsit siguranță în UE. Semnalul este clar: continuăm să fim alături de Ucraina. Și, ca parte a sprijinului nostru, dorim, de asemenea, să ne asigurăm că Ucraina se poate apăra. Acesta este motivul pentru care schema noastră de protecție temporară respectă nevoile legitime ale Ucrainei.”, a declarat oficialul.

Noua condiție privind obligațiile militare se va aplica doar persoanelor care vor solicita protecție temporară după intrarea în vigoare a noilor reguli. Cei care beneficiază deja de acest statut în Uniunea Europeană nu vor fi afectați.

În practică, noii solicitanți vor trebui să dovedească faptul că și-au respectat obligațiile militare.

Acest lucru se poate face, de exemplu, prin prezentarea unui pașaport cu ștampila de ieșire aplicată de autoritățile ucrainene, care confirmă părăsirea legală a țării, sau printr-un document, în format fizic ori electronic, care atestă scutirea sau îndeplinirea acestor obligații.

Până acum, protecția temporară era valabilă până la data de 4 martie 2027.

Din martie 2022, peste 4 milioane de persoane au beneficiat de acest mecanism în Uniunea Europeană, iar pe 31 mai 2026 numărul celor aflați sub protecție ajunsese la 4,38 milioane.

Ce este protecția temporară

Protecția temporară este un mecanism de urgență al UE care oferă protecție imediată unui număr mare de persoane strămutate care nu se pot întoarce în țara de origine.

Beneficiarii au aceleași drepturi în toate statele membre, inclusiv drept de ședere, acces la piața muncii și la locuință, asistență medicală și socială, dar și acces la educație pentru copii.

În perioada următoare, Consiliul Uniunii Europene va adopta oficial decizia de prelungire a protecției temporare. Actul va fi publicat în Jurnalul Oficial al UE și va intra în vigoare în ziua următoare publicării.

Mecanismul de protecție temporară a fost activat pentru prima dată în martie 2022, după invazia Rusiei în Ucraina, deși Directiva privind protecția temporară există din 2001, fiind creată în urma conflictelor din Balcanii de Vest.

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