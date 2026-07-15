UNICEF și OMS trag un semnal de alarmă: milioane de copii rămân complet nevaccinați

Aproximativ 13,5 milioane de copii din întreaga lume nu au primit niciun vaccin de rutină în cursul anului 2025, avertizează Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și UNICEF, care atrag atenția că progresele în materie de imunizare sunt prea lente pentru atingerea obiectivelor stabilite la nivel internațional până în 2030. Deși numărul copiilor complet nevaccinați a scăzut față de anul precedent, organizațiile ONU avertizează că reducerea finanțării internaționale și conflictele armate ar putea compromite rezultatele obținute până acum, relatează The Independent.

Potrivit estimărilor, în 2025 au existat 13,5 milioane de copii așa-numiți „zero-dose”, adică cei care nu au primit nici măcar primul vaccin din schema de imunizare de rutină. În 2024, numărul acestora era estimat la 14,2 milioane, însă nivelul rămâne mai ridicat decât înainte de pandemia de COVID-19 și cu aproape patru milioane peste pragul necesar pentru atingerea obiectivului intermediar stabilit pentru 2025.

În Africa subsahariană sunt peste jumătate dintre cazuri

Mai mult de jumătate dintre copiii complet nevaccinați trăiesc în Africa subsahariană, iar Nigeria înregistrează cel mai mare număr de astfel de cazuri la nivel mondial. Printre statele cele mai afectate se mai numără Republica Democrată Congo, Yemen, Etiopia și Angola.

Specialiștii UNICEF subliniază că, deși există progrese, acestea sunt distribuite inegal. În 74 de țări, numărul copiilor nevaccinați era în 2025 mai mare decât în 2019, înaintea pandemiei.

Conflictele și lipsa finanțării afectează campaniile de imunizare

Organizațiile ONU arată că războaiele și instabilitatea continuă să reprezinte unul dintre cele mai importante obstacole în calea vaccinării. În prezent, peste jumătate dintre copiii complet nevaccinați trăiesc în state afectate de conflicte, deși aceste țări reprezintă doar aproximativ o treime din totalul nașterilor la nivel global.

Yemenul, unde sistemul medical a fost grav afectat de anii de război, are cea mai redusă rată de acoperire cu prima doză a vaccinului împotriva difteriei, tetanosului și tusei convulsive (DTP1).

În același timp, creșterea rapidă a populației în numeroase state africane cu venituri mici pune o presiune suplimentară asupra sistemelor sanitare, care trebuie să vaccineze tot mai mulți copii doar pentru a menține nivelul actual de acoperire.

Crește și îngrijorarea privind rujeola

Raportul atrage atenția și asupra reapariției epidemiilor de rujeolă. În ultimii cinci ani, 97 de state au raportat focare importante sau perturbatoare ale bolii, majoritatea având niveluri scăzute de vaccinare de rutină.

În plus, ONU avertizează că reducerea angajamentului politic, dificultățile de guvernanță și răspândirea dezinformării privind vaccinurile contribuie la scăderea ratelor de imunizare inclusiv în unele țări cu venituri medii și ridicate.

Deși România nu se numără printre țările cele mai afectate la nivel global, problema vaccinării rămâne una de actualitate. În ultimii ani, autoritățile sanitare au atras în repetate rânduri atenția asupra scăderii acoperirii vaccinale pentru unele imunizări din Programul Național de Vaccinare, iar țara s-a confruntat cu focare de rujeolă. Raportul OMS și UNICEF evidențiază că menținerea unor rate ridicate de vaccinare este esențială pentru prevenirea reapariției unor boli infecțioase considerate controlabile.