Haaland face furori în Peru. Sute de copii au fost numiți după atacantul norvegian

Peru înregistrează o creștere notabilă a numărului de copii numiți după Haaland, atacantul Norvegiei, potrivit Euronews.

Peste 400 de copii au fost numiți „Haaland”

Conform Registrului Național de Identificare și Stare Civilă (RENIEC) din Peru, 468 de peruani poartă deja numele de familie Haaland. Alți 91 de copii au fost înregistrați cu numele său complet, Erling Haaland.

Înscrierile au crescut de la începutul turneului și au crescut și mai mult după parcursul istoric al Norvegiei până în sferturile de finală. Haaland a fost unul dintre jucătorii remarcabili ai acestei Cupe Mondiale, marcând șapte goluri, arată sursa.

Purtătorul de cuvânt al RENIEC, Iván Torres, a declarat că vedetele fotbalului tind să dea tonul când vine vorba de alegerea numelor pentru nou-născuții din Peru. El a adăugat că „Și Haaland este peruan”.

Gluma sa surprinde cât de repede s-a răspândit popularitatea atacantului lui Manchester City în America de Sud. Faima lui Haalans s-a răspândit în ciuda tradiției fotbalistice reduse dintre Norvegia și Peru.

Cele mai folosite nume de fotbaliști

Totuși, Peru are alți favoriți în ceea ce privește numele oferite copiilor după fotbaliști. Registrul Civil enumeră 3.402 de peruani numiți Messi, 292 dintre ei fiind înregistrați oficial ca Lionel Messi. Brazilianul Neymar rămâne liderul incontestabil, cu 33.809 de omonimi, fiind cel mai popular prenume de origine fotbalistică din țară, potrivit aceleiași surse.

Cristiano Ronaldo are 1.185 de nume, iar Lamine Yamal a determinat deja 1.241 de peruvieni să-i adopte numele de familie ca prenume.

Turneele internaționale majore au generat de mult timp aceste mode ciudate de denumire. Totuși, puține evenimente amplifică fenomenul așa cum o face Cupa Mondială, mai specifică sursa citată.