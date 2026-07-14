Suvenirul neașteptat cu care Erling Haaland s-a întors de la Cupa Mondială. Imaginile au devenit virale

Erling Haaland s-a întors acasă după participarea Norvegiei la Cupa Mondială din 2026, iar la coborârea din avion a atras imediat atenția cu un obiect neobișnuit.

Atacantul a fost surprins ținând în brațe un raton împăiat care avea în labe o sticlă de whisky.

Fotografiile au făcut rapid înconjurul lumii, iar Haaland a comentat momentul într-o postare pe rețelele sociale.

„M-a urmărit până acasă”, a scris norvegianul.

Revenirea selecționatei Norvegiei a fost marcată de o primire spectaculoasă. Echipa a fost escortată în drumul spre Oslo de avioane ale Forțelor Aeriene Regale Norvegiene, iar la aterizare aeronava a fost salutată cu tunuri de apă.

Jucătorii și membrii staff-ului tehnic au mers apoi la Palatul Regal, unde au fost primiți de regele Harald al V-lea și de prințul moștenitor. Ulterior, echipa s-a întâlnit cu mii de suporteri adunați în Piața Palatului.

Norvegia și-a încheiat parcursul la Cupa Mondială în sferturile de finală, după ce a fost învinsă de Anglia cu 2-1 după prelungiri.

Haaland a fost unul dintre cei mai apreciați jucători ai turneului. A reușit să înscrie șapte goluri și a contribuit decisiv la cea mai bună clasare a Norvegiei la un Campionat Mondial.