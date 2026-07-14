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Suvenirul neașteptat cu care Erling Haaland s-a întors de la Cupa Mondială. Imaginile au devenit virale

Erling Haaland a revenit în Norvegia după parcursul istoric al naționalei la Cupa Mondială din 2026 cu un suvenir neobișnuit cumpărat din Dallas. Fotografiile cu atacantul lui Manchester City au stârnit numeroase reacții pe rețelele sociale.
Suvenirul neașteptat cu care Erling Haaland s-a întors de la Cupa Mondială. Imaginile au devenit virale
Sursa foto: Erling Haaland﻿/Facebook
Alexandra-Valentina Dumitru
14 iul. 2026, 09:05, Sport
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Erling Haaland s-a întors acasă după participarea Norvegiei la Cupa Mondială din 2026, iar la coborârea din avion a atras imediat atenția cu un obiect neobișnuit.

Atacantul a fost surprins ținând în brațe un raton împăiat care avea în labe o sticlă de whisky.

Fotografiile au făcut rapid înconjurul lumii, iar Haaland a comentat momentul într-o postare pe rețelele sociale.

„M-a urmărit până acasă”, a scris norvegianul.

Revenirea selecționatei Norvegiei a fost marcată de o primire spectaculoasă. Echipa a fost escortată în drumul spre Oslo de avioane ale Forțelor Aeriene Regale Norvegiene, iar la aterizare aeronava a fost salutată cu tunuri de apă.

Jucătorii și membrii staff-ului tehnic au mers apoi la Palatul Regal, unde au fost primiți de regele Harald al V-lea și de prințul moștenitor. Ulterior, echipa s-a întâlnit cu mii de suporteri adunați în Piața Palatului.

Norvegia și-a încheiat parcursul la Cupa Mondială în sferturile de finală, după ce a fost învinsă de Anglia cu 2-1 după prelungiri.

Haaland a fost unul dintre cei mai apreciați jucători ai turneului. A reușit să înscrie șapte goluri și a contribuit decisiv la cea mai bună clasare a Norvegiei la un Campionat Mondial.

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