Tragedie în Franța: O adolescentă de 17 ani a murit după ce a căzut dintr-un camion în timp ce se bucura de victoria împotriva Marocului

Bucuria calificării Franței în semifinalele Cupei Mondiale s-a transformat într-o tragedia în orașul Aulnoye-Aymeries după ce o fată de 17 ani a murit în urma unui accident petrecut în timpul manifestațiilor de după meci, notează Le Figaro.

Adolescenta urcase în partea din spate a unui camion pentru a celebra victoria echipei Franței împotriva Marocului. La un moment dat, aceasta a căzut din vehicul, fiind călcată. Potrivit serviciilor de intervenție, fata și-a pierdut viața pe loc.

Șoferul camionului a fost reținut de autorități în cadrul anchetei demarate pentru stabilirea circumstanțelor evenimentului.

În apropierea locului accidentului se aflau șase minori. Unul dintre aceștia, aflat în stare de șoc, a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

autoritățile franceze clasificaseră încă dinaintea partidei dintre Franța și Maroc drept un eveniment cu risc ridicat. Un raport al serviciilor de informații avertiza că, indiferent de rezultatul meciului, existau riscuri sporite privind adunările din spațiile publice și utilizarea materialelor pirotehnice, notează BFM.

Franța s-a impus în fața Marocului cu scorul de 2-0 în sferturile de finală, ambele goluri fiind înscrise în repriza secundă. Mbappe a fost cel care a deschis scorul după ce în prima repriză a ratat un penalty. Dembele a marcat și el pentru naționala Franței în minutul 66.

În semifinale, „Les Bleus” va juca cu câștigătoarea partidei disputate între Spania și Belgia, vineri de la ora 22:00.