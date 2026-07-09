Franța a învins Marocul cu 2-0 și s-a calificat în semifinalele Campionatului Mondial

Văzută ca favorită, Franța s-a impus în fața Marocului cu scorul de 2-0 în sferturile de finală, ambele goluri fiind înscrise în repriza secundă. Mbappe a fost cel care a deschis scorul după ce în prima repriză a ratat un penalty. Dembele a marcat și el pentru naționala Franței în minutul 66.

Golul lui Mbappé din minutul 60 a fost al 20-lea din cariera sa la Campionatul Mondial.

Partida dintre Franța și Maroc s-a jucat la în Statele Unite la Boston și a fost arbitrată de Facundo Tello din Argentina.

După victoria în fața Marocului, Franța va juca în semifinale la Cupa Mondială cu câștigătoarea din sfertul de finală Spania – Belgia.

Au marcat: Mbappe ’60, Dembele ’66

Franța (4-2-3-1): Maignan – Kounde, Upamecano, W. Saliba, Digne – M. Kone (Zaire-Emery ’70), Rabiot – O. Dembele, Olise, Doue (Barcola ’77) – Mbappe (Mateta ’77)

Rezerve: Risser, Samba, Gusto, L. Hernandez, T. Hernandez, I. Konate, M. Lacroix, N. Kante, Tchouameni, Akliouche, Cherki, Barcola, Mateta, M. Thuram

Selecționer: Didier Deschamps

Maroc (4-2-3-1): Bono – Hakimi, I. Diop, Salah-Edinne (El Ouahdi ’74), Mazraoui – Bouaddi (S. Amrabat ’62), El Aynaoui – B. Diaz (Yassine ’74), Ounahi, El Khannouss (Rahimi ’62) – C. Talbi

Rezerve: Munir, Tagnaouti, Riad, Belammari, Saadane, Halhal, El Mourabet, ⁠Sbai, ​El Kaabi, Amaimouni, Saibari

Selecționer: Mohamed Ouahbi